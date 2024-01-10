Honda, CES 2024'te iki yeni otomobil ve "Honda 0" isimli yeni markasını duyurdu. Honda 0 serisindeki otomobiller, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecekler.

Japon otomobil devi Honda, CES 2024 etkinlikleri kapsamında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, "Honda 0" olarak anılacak yeni bir elektrikli otomobil serisi duyurdu. Üstelik bu seride yer alacak ve önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek iki model de tanıtıldı. Honda, yeni otomobillerinde yeni bir logo da kullanmaya başlayacak.

Honda'nın CES 2024'te tanıttığı otomobiller; "Saloon" ve "Space-Hub" olarak isimlendiriliyor. Saloon, konuya aşina olan okurlarımızın anlayabileceği üzere bir sedan. Space-Hub için yapılabilebilecek en iyi tanımlama ise "minivan". Peki bu otomobiller nasıl görünüyor? Hangi özelliklerle donatıldılar?

Karşınızda Honda 0 Saloon

Bir sedandan ziyade fastback'e benzeyen Honda 0 Saloon, alıştığımız tasarımların ötesinde bir yapıya sahip. Ön kısmında büyük bir ışık barı ile bunun üzerindeki aydınlatma desteğine sahip olan otomobil, Honda'nın sadece elektrikli otomobillerinde kullanacağı yeni logoya ev sahipliği yapıyor. Tampon bölgesindeki ekran, dikkat çeken tasarım detaylarından biri.

Aracın arka kısmına baktığımızda da fütüristik yapı ile karşılaşıyoruz. Büyük aydınlatma barı, Honda ibaresine ev sahipliği yapıyor. Aracın arkasından ön tamponuna kadar tek bir çizgiyle inşa edilmiş olması da dikkat çekici hususlar arasında.

Aracın iç kısmı da en az dış kısmı kadar fütüristik. Küçük bir direksiyona ev sahipliği yapan otomobil, daha çok dijital ekranlara odaklanmış bir yapıya sahip. Honda, 0 Saloon'un kaput alındaki motor ve batarya paketleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ve Honda 0 Space-Hub

Daha çok büyük aileler tarafından tercih edilecek gibi görünen Honda 0 Space-Hub, tabiri caizse kutu gibi bir yapıya sahip. Aydınlatmalı ön tampon, kapo kollarının gizlenmesi ve kamera şeklindeki yan ayna tasarımı, Saloon ile birlikte ortak olarak karşımıza çıkan tasarım detayları.

Aracın arka kısmı ise bugüne dek alıştıklarımızdan çok farklı duruyor. Şirket, arka kısmı tamamen kapattı. Burada aydınlatmalarla birlikte Honda ibaresine yer veriliyor. Sürücüler, arka görüş için kameralardan destek almaya devam edecekler.

Honda 0 Space-Hub'ın iç kısmı ise devasa bir yaşam alanına ev sahipliği yapıyor. Bir otomobilden ziyade bir evin odasını andıran kabin, büyük oranda cam tavanla kaplı. Üstelik koltukların karşılıklı olarak yerleştirilmesi de ortada bıraktığı geniş alan açısından dikkat çekici.

Space-Hub'ın kokpiti, Saloon ile benzerlik gösteriyor. Sürücüler, kalabalık yapan butonlardan ziyade dokunmatik ekranları kullanacaklar. Bu dokunmatik ekranlar, ön konsolun tamamını kaplayacak gibi görünüyor.

Honda 0 Saloon ile Space-Hub, 2026 yılı itibarıyla piyasaya sürülecekler. O günler geldiğinde markanın henüz konsept aşamada olan bu otomobillerle ilgili nasıl değişiklikler yapacağını hep birlikte göreceğiz.