Tamamen Elektrikli Porsche Macan’dan İlk Görüntüler Geldi

Porsche’nin daha önce benzinli modeliyle karşımıza çıkan SUV aracı Macan’ın 2022’de elektrikli bir versiyonunun geleceğini biliyoruz. Bu modelin ilk görüntüleri geldi ancak araç, normal Macan’dan çok da farklı görünmüyor.

Elektrikli otomobiller, son yılların en popüler araçları arasında yer alıyor. Pek çok firma, bu modellere yönelmiş durumda. Porsche de bu firmalardan biri. Firma, bilindiği üzere daha önce de Taycan ile karşımıza çıkmıştı.

Porsche tarafından üretilecek olan bir başka elektrikli model olan Macan, 2022’de satışa sunulacak. Merakla beklenen elektrikli SUV’nin ilk görüntüleri pek de heyecan yaratmadı zira görüntüler, daha önce gördüğümüz bir araçla oldukça benzerlik taşıyor.

Macan’ın tasarımı küçük dokunuşlar dışında değişmiyor:

Elektrikli Macan’ın geleneksel motorla çalışan versiyondan görünüş olarak çok da bir farkı bulunmuyor. Aracın tasarımına baktığımızda gözümüze çarpan değişiklikler oldukça az miktarda. Elektrikli motorun soğutulması için havaya ihtiyaç yok; bu nedenle de aracın normalde hava girişi olması planlanan açıklıklar kapatılmış durumda. Kapı kollarında ve arka tampondaki birkaç küçük değişikliği saymazsak, aracın geri kalanında da bir farklılık olduğunu söylemek kolay değil.

Tamamen elektrikli olan aracın teknik özelliklerini ya da motor gücünü henüz bilmiyoruz. Macan, muhtemelen S, GTS, Turbo gibi varyantlarla birlikte gelecek. Aracın tek şarjla gidebileceği mesafe hakkında da bir bilgimiz bulunmuyor ancak aracın Taycan’ın menzilinden daha uzun bir menzile sahip olmasını bekleyebiliriz.

Benzinli Macan görmeye devam edebiliriz:

Elektrikli Macan modeline dair ortaya çıkan ilk söylentilerde biri, bu modelle birlikte aracın benzinli varyantının üretimden kalkacağı yönündeydi. Son durumdaysa Porsche’nin benzinli modeli üretmeye devam edeceği yönünde haberler geliyor.

Yeni elektrikli otomobil, Plremium Platform Electric temeli üzerine inşa edilecek olsa da benzinli versiyonun, yeni nesil Audi Q5 ile aynı platformu paylaşması bekleniyor. Macan’ı 2022 yılında yollarda görene kadar aracın görünüşünün değişebileceğini de unutmamak gerekiyor. Bakalım Porsche, otomobil tutkunlarını heyecanlandırabilecek bir otomobil üretecek mi?