Gözünüze Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek 10 Çakma Otomobil

Akıllı telefonlar ile birlikte kullanmaya alışık olduğumuz “çakma” tabiri, ne yazık ki artık otomobiller için de kullanılıyor. Özellikle Çin’de ortaya çıkan çakma otomobiller, otomotiv sektöründe yakından tanıdığımız üreticilerin ürettiği araçları, tasarım anlamında büyük oranda taklit ediyor. “Çinliler yine yapmış?” diyeceğiniz 10 çakma otomobili sizin için listeledik.

Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de son dönemde ağırlığını hissettirmeye başlayan Çin, birçok yerli otomobil üreticisini de bünyesinde barındırıyor. Çinli yerel otomobil üreticileri; ürettikleri otomobillerle halkı, yabancı arabalardansa yerli arabalara yönlendirmeye çalışıyorlar.

Tasarım anlamında beklentileri karşılamak için türlü yollara başvuran adını hayatınızda ilk defa duyacağınız Çinli otomobil üreticileri, ünlü otomotiv devlerinin otomobillerini direkt olarak taklit edebiliyorlar. Orijinalinin kaza yapıp sonradan düzeltilmiş hallerini andıran 10 çakma otomobile gelin birlikte göz atalım.

1. Lifan 330:

İkinci nesil MINI Cooper modelinden esinlenilerek tasarlanan Lifan 330; farlarıyla, dikiz aynalarıyla, renk seçimleri ve genel tasarımıyla adeta MINI Cooper’ın Çinli kopyasıydı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Lifan 330’un MINI Cooper’dan farkı, 4 kapılı olmasıydı.

Aracın orijinali: MINI Cooper

2. Youxia Ranger X:

Tesla’nın 2012 yılından beri ürettiği Model S’i kopyalayan Çinli otomobil üreticisi Youxia, elektrikli otomobili Ranger X’i ilk kez 2015’te Çin’de düzenlenen otomobil fuarlarında tanıtmıştı. Tanıtıldığı dönemde Tesla Model S’in fiyatı neredeyse 60.000 $ iken Youxia’nın Ranger X için belirlediği satış fiyatı 32.000 $’dı.

Aracın orijinali: Tesla Model S

3. Geely Merrie 300:

Mercedes’in efsane serisi C-Class da Çinli otomobil üreticilerinin gazabına uğramıştı. 2001 yılında üretilen C-Class’ın neredeyse aynısını üreten Geely, Mercedes’in logosunun bile çakmasını yapmıştı.

Aracın orijinali: Mercedes-Benz C-Class (2001)

4. Zotye T600:

Tiguan’ın tasarımının birebir kopyası olan Zotye T600, ilk olarak 2013’te piyasaya sürülmüştü. LED gündüz farları, bağımsız süspansiyon gibi özellikleri olan T600, anahtarsız kullanım da sunuyordu. Audi Q3’ten de izler taşıyan bu aracın üretimi hala Çin’de devam ediyor.

Aracın orijinali: Volkswagen Tiguan

5. Changan CS55:

Land Rover Discovery Sport’un ilham veren tasarımı Çinli otomobil üreticisi Changan’ı oldukça etkilemiş gibi görünüyor. Discovery Sport’un neredeyse aynısını 2017 yılında Changan CS55 adıyla üreten şirketin, CX70 T adında yine Land Over’ın Discovery modelini taklit ettiği bir aracı daha bulunuyor.

Aracın orijinali: Land Rover Discovery Sport

6. JAC A6:

Tasarımın yanında model ismini de taklit eden JAC, Audi A6’nın oldukça benzerini üretmişti. Şirketin Çin’de büyük beğeni toplayan aracı, özellikle radyatör ızgarası ve far tasarımıyla 2014 model Audi A6’nın birebir çakmasıydı.

Aracın orijinali: Audi A6

7. Lifan Xuanlang:

Lifan’ı bu listede ilk görüşümüz değil. MINI Cooper’ın da çakmasını üreten şirket, Ford S-MAX’ı da kopyalamıştı. 2017 yılında Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Xuanlang’ın S-MAX’a olan benzerliği, şirket yetkililerine göre tesadüftü.

Aracın orijinali: Ford S-MAX

8. Geely GE:

Mercedes’in C-Class modelinin çakmasını üreten Geely, bir başka otomobille daha listemize girmeyi başardı. Lüks araçları taklit etmesiyle bilinen şirketin ürettiği Geely GE, Rolls-Royce Phantom’ın neredeyse aynısıydı.

Aracın orijinali: Rolls-Royce Phantom

9. Chery Riich M1:

Chery Riich M1’in, şehir içinde kolay kullanım sunması için küçük boyutlarda tasarlanacağı açıklanmıştı. Fakat Riich M1, 2009’da bir otomobil fuarında tanıtıldığında küçük boyutlardaki tasarımından çok Toyota Yaris ile olan benzerliği ile dikkat çekmişti. Daha sonra Yaris’in yeni bir tasarımla piyasaya çıkmasıyla, aradaki benzerlik tarihe karışmış oldu.

Aracın orijinali: Toyota Yaris

10. LandWind X7:

2017 Şangay Otomobil Fuarı’nda LandWind X7’yi görenlerin çoğu, aracı önce Range Rover sandıklarını söylemişlerdi. Range Rover Evoque modelini orijinaline oldukça benzeten LandWind, telif hakkı ihlali sebebiyle şu an Land Rover markası ile de hukuki bir savaş içinde.

Aracın orijinali: Range Rover Evoque

Çinliler tarafından üretilmiş çakma araçları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Bu araçların orijinallerine göre daha düşük fiyatlarına kesinlikle aldanmamak gerektiğini belirtelim. Otomotiv devlerinin yüzlerce güvenlik testinden sonra piyasaya sürdüğü araçlarla yaşanan kazalarda bile neler olduğu ortada. Bu çakma araçların karıştığı bir kazayı düşünmek bile istemiyoruz. Otomotiv sektörü hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)