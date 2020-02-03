Kanadalı otomobil üreticisi Felino, 2014 yılında piyasaya sürdüğü cB7’ye yeni bir tasarım kazandırdı. Tamamen el işi olan ve sadece 10 adet üretilecek cB7R, 14 Şubat’ta tanıtılacak.

Kanadalı araç üreticisi Felino, 2014 yılında piyasaya sürdüğü cB7’ye yepyeni bir tasarım kazandırdı. cB7’nin tamamen evrim geçirmiş versiyonu olan cB7R, selefinin çizgilerine benzerlikler taşırken aynı zamanda büyüyen ve yeniden tasarlanan gövdesi ile de göz dolduruyor.

Tamamen elle üretilen cB7R, cB7’den aldığı gövde tasarımını çok daha hacimli hale getirmiş durumda. Aracın ön tarafı cB7’ye göre çok daha görkemli bir tasarıma kavuşurken, ön kısımda bulunan ızgara yapısı da yeniden tasarlanmış. cB7R’nin arka kısmı ise tamamen yeni bir görünümle meraklılarının karşısına çıkıyor.

Hem fiyatı hem performansı ile göz dolduran Felino cB7R

cB7R, yenilenen tasarımının yanı sıra motor noktasında da bazı günellemelere sahip. cB7R’nin 700 beygir gücündeki V8 motoru, aracın 0’dan 100 km hıza 3 saniyede ulaşmasını sağlıyor. cB7R, cB7 gibi 6 vitesli manuel şanzımana sahip durumda.

Felino, cB7R’yi geliştirirken aracın tam bir yarış pisti aracı olması için çalıştı. Felino, cB7R’yi birinci sınıf bir yüksek performanslı spor otomobilden beklenen bütün özellikleri sunacak şekilde geliştirdi. Aracın koltukları, sürücünün vücut hatlarına tam uyacak şekilde tasarlandı.

Sadece 10 adet üretilecek olan cB7R’nin fiyatı ise selefinin tam üç katı, 360.000 dolar (yaklaşık 2 milyon 152 bin lira) olacak. Felino tarafından geliştirilen cB7R, 14 Şubat’ta Toronto’da düzenlenecek olan Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.