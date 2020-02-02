Yeni Mercedes-AMG E63'ün Makyajlı Görselleri Ortaya Çıktı

Alman otomobil üreticisi Mercedes’in yeni AMG E63 modelinin makyajsız fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ancak Nikita Chuyto, aracı makyajlandırdı ve daha şık görünüme sahip fotoğraflar ortaya koydu.

Alman otomobil üreticisi Mercedes’in Mercedes-AMG E63 modelinin makyajlı fotoğrafları ortaya çıktı. Geliştirilmiş Mercedes-AMG E63’ün Nikita Chuyto tarafından ortaya konulan bu gerçekçi render'ları, aracın performansının nasıl olacağına dair de bazı ufak ipuçları veriyor.

Geliştirilmiş Mercedes-AMG E63

Render'lanmış görselde aracın ön tarafında güncellenmiş Panamericana ızgarasının yer aldığı görülüyor. LED ön farlar ve revize edilmiş ön tampon, aracın daha agresif bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Aracın makyajlanmamış fotoğrafında olduğu gibi makyajlanmış görselinde de stop lambalarının yatay şekilde konumlandırıldığı ve aracın arka bagaj kapağıyla birleştiği görülüyor. Yine arka bagaj kapağında bulunan krom bar, kapak boyunca uzanıyor ve stop lambalarını birbirine bağlıyor. Egzozun ise araca daha taze bir görünüm vermek için revize edildiği görülüyor.

Aracın iç tasarımının nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak Mercedes’in MBUX bilgi eğlence sisteminin son sürümüyle birlikte iç tasarımın da elden geçirilmiş olmasına muhtemel gözle bakılıyor.

Araçtaki güç aktarım mekanizması seçeneklerine dair onaylanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak kıyaslama yapmak için Mercedes-AMG E63 S’ye bakabiliriz. Araç, gücünü 4 litre çift turbo V8 motordan alıyor ve bu motor, 603 beygir gücü üretebiliyor. 0’dan 99 km/sa’ya sadece 3,3 saniyede ulaşabilen aracın elektronik olarak sınırlanmış en yüksek hızıysa 249 km/sa.

Mercedes E-Class makyajlarının bu sene içerisinde 2020 Cenevre Motor Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor. Dolayısıyla AMG performans versiyonunun bu senenin sonlarında ya da önümüzdeki senenin başlarında ortaya çıkması oldukça muhtemel.