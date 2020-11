Netflix'te Yer Alan En İyi Tarihi Kore Dizileri

Netflix, Asya kültürünü ve Kore dizilerini sevenler için farklı türde içerikler sunuyor. Bu türlerin arasından popüler olanlardan biri de tarihi Kore dizileri. Sizin için en sevilenlerini bir araya getirdik.

En çok izlenen Asya dizileri arasında ilk sırada yer alan Kore dizileri, giderek popülerleşmeye devam ediyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kore dizileri, her türüyle ilgi çekiyor. Kore tarihini konu edinen diziler de bunlardan biri.

Netflix’te izleyebileceğiniz tarihi Kore dizileri arasında hem Netflix orijinal yapımları hem de Netflix'in yayın haklarını satın aldığı yapımlar yer alıyor. Bunların arasından en iyi tarihi Kore dizileri’ni seçip, IMDb puanlarına göre listeledik.

Netflix'teki iyi tarihi Kore dizileri:

Goonjoo-Gamyunui Jooin (The Emperor: Owner of the Mask)

Aseudal Yeondaegi (Arthdal Chronicles)

Haechi

Gooreumi Geurin Dalbit (Love in the Moonlight)

Hwarang: The Poet Warrior Youth

Joseonroko Nokdujeon (Tale of Nokdu)

Naui Nara (My Country: The New Age)

Kingdom

Ki Hwanghoo (The Empress Ki)

Yungnyong-i Nareusya (Six Flying Dragons)

Goonjoo-Gamyunui Jooin (The Emperor: Owner of the Mask):

Yayın: 2017

Tür: Dram, Tarihi, Romantik

IMDb: 7,4

Oyuncular: Seung-ho Yoo, So-Hyun Kim, Hyun-soo Shin

The Emperor: Owner of the Mask, 1700’lü yıllarda Joseon Hanedanlığı döneminde halkın iyiliğini düşünen ve bunun için çabalayan veliaht prensi Yi Sun ve ondan intikam almak isteyen Ga Eun adındaki genç bir kızın hikayesini konu alıyor.

Aseudal Yeondaegi (Arthdal Chronicles):

Yayın: 2019

Tür: Fantastik, tarih, drama

IMDb: 7,7

Oyuncular: Joong-Ki Song, Ji-won Kim, Dong-Gun Jang

Arthdal Chronicles, Antik Çağ'da Arthdal adlı bir yerde geçiyor. Buradaki insan ile farklı ırklar bir arada yaşamaktadır. Nweantal adındaki ırk, insanlardan çok daha gelişmiş ve çok daha güçlüdür. Günün birinde Nweantallar'ın varlığı, insanlara rahatsızlık vermeye başlar ve Tagon adındaki bir gencin yaptığı plan ile bu ırkı katledilir. Bu olayların yaşandığı esnada EunSeom adında oldukça özel bir çocuk doğar.

Haechi:

Yayın: 2019 - ...

Tür: Aksiyon, Dram, Tarihi

IMDb: 7,8

Oyuncular: Il-Woo Jung, Kwon Yul, Park Hoon

Joseon Hanedanlığı döneminde geçen dizide Lee Geum, Yeo Ji, Park Mun-Soo ve Dal-Moon, adalet ve reform arayışındadır. Ülkelerinde istedikleri gibi bir reform gerçekleştirebilmek için Prens Lee Geum'u kral yapmaya çalışırlar.

Gooreumi Geurin Dalbit (Love in the Moonlight):

Yayın: 2016

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 7,9

Oyuncular: Bo-Gum Park, Yoo-Jeong Kim, Soo-bin Chae

Çocukluğundan beri erkek gibi yetişen Hong Ra-On, erkek kılığına girerek yaşayan genç bir kızdır. Sürekli erkek gibi giyinir ve hayatına erkek olarak devam etmeye çalışır. Ancak zamanla zorlanmaya başlar. Borçlu olduğu tefeciler onu köle olarak bir saraya satarlar. Böylece sarayda bir hadım olarak çalışmaya başlar.

Hwarang: The Poet Warrior Youth:

Yayın: 2016 - 2017

Tür: Komedi, Tarihi, Romantik

IMDb: 7,9

Oyuncular: Seo-joon Park, Ara Go, Hyung-shik Park

Silla Krallığı döneminde geçen dizide, ülkede savaşçılardan oluşan ve içinde genç erkeklerin bulunduğu “Hwarang” adında bir grup kurulur. Bu gruptakiler daha çok soylu ve zengin ailelerin oğullarıdır. Bunun haricinde hepsinin ortak özelliği ise zeki ve yetenekli olmalıdır. Dizi, aralarındaki arkadaşlığı ve yardımlaşmalarını anlatıyor.

Joseonroko Nokdujeon (Tale of Nokdu):

Yayın: 2019 - ...

Tür: Aksiyon, Komedi, Tarihi

IMDb: 7,9

Oyuncular: Dong-Yoon Jang, So-Hyun Kim, Tae-oh Kang

Ailesi ile birlikte sakin bir hayat yaşayan Jeon Nok‑du, birden bire bir grup tarafından saldırıya uğrar. Nok‑du, bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek için yola koyulur ve kendini sadece dul kadınların yaşadığı bir köyün kapısında bulur. İçeri kabul edilmek içinse kadın kılığına girer.

Naui Nara (My Country: The New Age):

Yayın: 2019 - ...

Tür: Aksiyon, Dram, Tarihi

IMDb: 8,3

Oyuncular: Se-Jong Yang, Do-Hwan Woo, Hyuk Jang

Goryeo Hanedanlığı'nın sonu ile Joseon Hanedanlığı'nın başlangıç döneminde geçen dizi, sevdiklerini ne pahasına olursa olsun korumaya çalışan 3 kişinin etrafında dönmektedir. İki yakın arkadaş olan Seo Hwi ve Nam Sun-Ho, bir yanlış anlaşılma sonucunda birbirlerine düşman olurlar ve birbirlerine diş bilerler.

Kingdom:

Yayın: 2019 - ...

Tür: Aksiyon, Dram, Korku

IMDb: 8,4

Oyuncular: Ji-Hoon Ju, Doona Bae, Kim Sungkyu

Kingdom, Prens Lee Chang’ın tüm krallığa yayılan bilinmeyen bir salgını durdurmaya çalışmasını anlatıyor. Bu krallık, açlık ve yozlaşma sorunuyla karşı karşıyadır. Krallığın başına gelen felaketler yalnızca bunlarla da sınırlı değildir. Bulaştığı insanı bir tür canavara dönüştüren bir salgın hızla tüm krallığa yayılmaktadır.

Ki Hwanghoo (Empress Ki):

Yayın: 2013 - 2014

Tür: Aksiyon, Dram, Tarihi

IMDb: 8,5

Oyuncular: Ji-Won Ha, Hye-Rin Han, Jin-mo Ju

Dizi, 13. yüzyılda hüküm süren Cengiz Han'ın kurduğu Yuan Hanedanlığı’na 37 yıl hükümdarlık eden ve “Demir Leydi” lakabıyla ünlenen İmparatoriçe Ki'nin hayatını konu alıyor. Hayatta kalabilmek için erkek kılığına giren İmparatoriçe Ki, Goryeo’da doğmuş ancak Yuan Hanedanlığı’nda yaşamını sürdürmektedir.

Yungnyong-i Nareusya (Six Flying Dragons):

Yayın: 2015 - 2016

Tür: Dram, Tarihi

IMDb: 8,9

Oyuncular: Ah-In Yoo, Yo-Han Byun, Myung-Min Kim

Six Flying Dragons, Goryeo hanedanlığının yıkılışını ve Joseon Hanedanlığı’nın kuruluşunu konu ediniyor. Joseon’un kuruluş sürecinde önemli rol oynayan Lee Bang-Won ile 6 kişinin başarı hikayelerini ve yaşadığı zorlukları anlatıyor.