Günümüzde de elbette güzel mimari örnekler var ancak yüzdesel olarak düşündüğümüzde pastanın büyük parçasını çirkin yapılar oluşturuyor, özellikle de Türkiye'de.

Üstelik sadece apartmanlar değil; saraylar, ibadethaneler bile binlerce yıl önce yapılmış yapılara kıyasla oldukça sıradanlar.

Peki, turistlerin binlerce km öteden gelip ziyaret ettiği eşsiz tarihi yapılarımız günümüzdeki müteahhitlerin, mühendislerin, belediyelerin kafa yapısıyla yapılmış olsaydı bugün nasıl görünürlerdi? Midjourney ile resmettik...

Kız Kulesi'yle başlayalım, ki zaten restore edilmişti (Bu, eski hali).

Hatta şurada tiye almıştık:

Restore edilecek bir Kız Kulesi hiç yapılmamış olsaydı ve günümüzde Boğaz'a bir kule kondurmak istenseydi şöyle bir plaza manzarasını izlemek zorunda kalırdık muhtemelen:

Mantar gibi türedikleri için bi' orası kaldı.

Sümela Manastırı'nın günümüzdeki versiyonunu hayal etmeye çalışın, nasıl bir şey çıkardı?

Sümeyra Manastırgil KYK Ek Binası

Bir ara duvarını da kırdıkları Galata Kulesi

Mahalle arasındaki bir apartmanın terasına kaçak kat çıkıp nargile kafe yapmışlar gibi.

Bodrum katında ya kumar dönüyordur ya da horoz dövüşü düzenleniyordur kesin.

Dolmabahçe Sarayı'nın içi de dışı kadar kusursuz bir mimariye sahip.

Her şehirde mutlaka bir tane bulunan altın varaklı AVM'lerden birine dönüştü.

Efes Antik Kenti'nin dönüşümü bir hayli üzücü. Her sokakta bir örneği var.

Efes, içinde boş Efes şişeleri bulabileceğiniz bir yer halini aldı.

Nemrut Dağı Heykelleri'ni meşhur belediye heykelleri gibi yapalım mı?

Mahalledeki küçük parklara yapılan o anlamsız heykelleri bilirsiniz.

Yerde çekirdek kabukları olduğunu hayal etmesi zor değil. Arkasında bir yerde "A <3 E" gibi yazılar da vardır kesin.

Koskoca Osmanlı padişahlarının yaşadığı Topkapı Sarayı.

Haritada yerini bile gösteremeyeceğimiz bir şehirde, dağın başına inşa edilmiş bir üniversitenin giriş kapısı artık.

Yüzyıllardır birbirinden şahane gösterilere tanıklık etmiş Aspendos.

Günümüzde ise çoğu sahne bu şekilde.

8 kişinin katıldığı Yavuz Bingöl konseri burada mıydı?

Dünyanın dört bir tarafından turist çeken devasa yapı: Ayasofya

Kapısı yenmiş bir Ayasofya yine de daha tercih edilir bir seçenek.

Yanındaki palmiyeleriyle, etrafındaki güvercinleri ve martılarıyla ülkedeki en güzel saat kulesi.

Ağaçları kesip kuşları kovmuşlar.

Sovyet mimarisini andırıyor.

Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi olmasın ama manzarası çok güzel, ne para getirir burası.

Burada Rumeli Hisarı olmasaydı, yerine bir otel dikilirdi.

Ama siz değil turistler tatil yapabilirdi.