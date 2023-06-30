Ülkemizin Eşsiz Tarihi Yapıları Günümüz Belediyeleri Tarafından İnşa Edilmiş Olsaydı Nasıl Görünürlerdi?

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Günümüzde de elbette güzel mimari örnekler var ancak yüzdesel olarak düşündüğümüzde pastanın büyük parçasını çirkin yapılar oluşturuyor, özellikle de Türkiye'de.

Üstelik sadece apartmanlar değil; saraylar, ibadethaneler bile binlerce yıl önce yapılmış yapılara kıyasla oldukça sıradanlar.

Peki, turistlerin binlerce km öteden gelip ziyaret ettiği eşsiz tarihi yapılarımız günümüzdeki müteahhitlerin, mühendislerin, belediyelerin kafa yapısıyla yapılmış olsaydı bugün nasıl görünürlerdi? Midjourney ile resmettik...

Kız Kulesi'yle başlayalım, ki zaten restore edilmişti (Bu, eski hali).

kız kulesi

Hatta şurada tiye almıştık:
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Restore edilecek bir Kız Kulesi hiç yapılmamış olsaydı ve günümüzde Boğaz'a bir kule kondurmak istenseydi şöyle bir plaza manzarasını izlemek zorunda kalırdık muhtemelen:

kız kulesi restorasyon

Mantar gibi türedikleri için bi' orası kaldı.

Sümela Manastırı'nın günümüzdeki versiyonunu hayal etmeye çalışın, nasıl bir şey çıkardı?

sümela

Sümeyra Manastırgil KYK Ek Binası

sümela manastırı yapay zeka

Bir ara duvarını da kırdıkları Galata Kulesi

galata

Mahalle arasındaki bir apartmanın terasına kaçak kat çıkıp nargile kafe yapmışlar gibi.

galata kulesi yapay zeka

Bodrum katında ya kumar dönüyordur ya da horoz dövüşü düzenleniyordur kesin.

Dolmabahçe Sarayı'nın içi de dışı kadar kusursuz bir mimariye sahip.

dolmabahçe

Her şehirde mutlaka bir tane bulunan altın varaklı AVM'lerden birine dönüştü.

webtekno yapay zeka

Efes Antik Kenti'nin dönüşümü bir hayli üzücü. Her sokakta bir örneği var.

efes

Efes, içinde boş Efes şişeleri bulabileceğiniz bir yer halini aldı.

efes yapay zeka

Nemrut Dağı Heykelleri'ni meşhur belediye heykelleri gibi yapalım mı?

nemrut

Mahalledeki küçük parklara yapılan o anlamsız heykelleri bilirsiniz.

nemrut yapay zeka

Yerde çekirdek kabukları olduğunu hayal etmesi zor değil. Arkasında bir yerde "A <3 E" gibi yazılar da vardır kesin.
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Koskoca Osmanlı padişahlarının yaşadığı Topkapı Sarayı.

topkapı

Haritada yerini bile gösteremeyeceğimiz bir şehirde, dağın başına inşa edilmiş bir üniversitenin giriş kapısı artık.

topkapı yapay zeka

Yüzyıllardır birbirinden şahane gösterilere tanıklık etmiş Aspendos.

aspendos

Günümüzde ise çoğu sahne bu şekilde.

aspendos yapay zeka

8 kişinin katıldığı Yavuz Bingöl konseri burada mıydı?

Dünyanın dört bir tarafından turist çeken devasa yapı: Ayasofya

ayasofya

Kapısı yenmiş bir Ayasofya yine de daha tercih edilir bir seçenek.

ayasofya yapay zeka

Yanındaki palmiyeleriyle, etrafındaki güvercinleri ve martılarıyla ülkedeki en güzel saat kulesi.

saat kulesi

Ağaçları kesip kuşları kovmuşlar.

saat kulesi yapay zeka

Sovyet mimarisini andırıyor.
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Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi olmasın ama manzarası çok güzel, ne para getirir burası.

rumeli

Burada Rumeli Hisarı olmasaydı, yerine bir otel dikilirdi.

yapay zeka görselleri

Ama siz değil turistler tatil yapabilirdi.
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