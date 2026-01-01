Tarihin En Kötü Tasarımlı Otomobilleri: Gördüğünüze Pişman Olacaksınız!

Otomobil dünyasının her zaman şık tasarımlara ev sahipliği yapmadığını kanıtlayan, estetikten uzak en kötü tasarımlı 9 arabayı inceliyoruz. Bu araçların neden "facia" olarak kabul edildiğini teknik ve estetik detaylarıyla sizler için açıkladık.

Otomobil tasarımı, mühendislik ve sanatın kusursuz bir birleşimi olması gerekirken bazen ortaya çıkan sonuçlar sadece "hayal kırıklığı" yaratıyor. Özellikle teknoloji ve aerodinamik kaygıların estetikle çatıştığı dönemlerde, üreticiler bazen cesur olmaya çalışırken çizgiyi fazlasıyla aşabiliyorlar.

Bugün, otomobil tarihinin tozlu sayfalarında kalması gereken ancak çirkinlikleriyle birer "ikon" hâline gelmiş modelleri yakından inceleyeceğiz. Bu araçların her biri, yollarda görüldüğünde kafaları çevirtmeyi başarsa da bu genellikle hayranlıktan değil, şaşkınlıktan kaynaklanıyor.

Otomobil dünyasının en estetikten uzak modelleri

Fiat Multipla

Listemizin zirvesinde, "çirkin araba" dendiğinde akla gelen ilk isim olan Fiat Multipla yer alıyor. Ön camın hemen altına yerleştirilen ek farları ve katmanlı yapısıyla sanki bir arabanın üzerine başka bir araba monte edilmiş gibi duran bu model, pratikliğiyle övülse de tasarımıyla tam bir facia olarak kabul ediliyor.

SsangYong Rodius

Lüks bir yat tasarımından ilham aldığı söylenen Rodius, maalesef bu ilhamı karaya pek iyi yansıtamadı. Aracın arka kısmındaki garip çıkıntı ve dengesiz oranlar, onu bir otomobilden ziyade ne olduğu belirsiz devasa bir metal yığınına çeviriyor.

AMC Pacer

"Tekerlekli akvaryum" olarak da bilinen AMC Pacer, balon gibi şişkin gövdesiyle döneminin çok ötesinde ama yanlış bir yöndeydi. İlginç bir detay olarak, yolcuların iniş binişini kolaylaştırmak için sağ kapısı sol kapısından tam 10 santimetre daha uzun tasarlanmıştı; bu da aracın asimetrik ve dengesiz görünmesine neden oluyordu.

Nissan Cube

Adıyla müsemma bir tasarıma sahip olan Nissan Cube, yollarda gezen bir buzdolabını andırıyor. Aracın en dikkat çekici ve en çok eleştirilen özelliği ise bir tarafta olan ancak diğer tarafta olmayan asimetrik arka cam tasarımıydı.

Chrysler PT Cruiser

Retro bir görünüm yakalamaya çalışırken adeta bir cenaze arabasına dönüşen PT Cruiser, otomobil tutkunlarını ikiye bölen modellerden. Fazla kavisli hatları ve hantal duruşu, modern çağda nostalji yaşatmak yerine estetik bir karmaşa sunuyor.

Pontiac Aztek

Breaking Bad dizisinden de tanıdığımız Aztek, karmaşık ön yüzü ve kalitesiz görünen devasa plastik kaplamalarıyla "tasarım hatası" teriminin karşılığı gibi. Araba sanki iki farklı tasarım ekibinin birbirine danışmadan çizdiği parçaların birleşmesinden oluşmuş gibi duruyor.

Reliant Robin

Sadece üç tekerleği olan bu araç, virajlarda devrilmeye olan meyilli yapısıyla hem güvenlik hem de tasarım açısından bir kabustu. Bir martıyı andıran burun yapısı, onu estetikten ziyade bir mühendislik şakası gibi gösteriyor.

Ford Pinto

Sadece tasarımıyla değil, arkadan darbe aldığında patlamaya hazır yakıt deposuyla da ünlü olan Pinto, sıradanlığın en sıkıcı hâliydi. Karakterden yoksun çizgileri ve orantısız bagaj yapısı, onu tarihin en unutulmak istenen Ford modellerinden biri yaptı.

Yugo GV

Ucuz araba üretme amacıyla yola çıkan Yugo, estetiği tamamen bir kenara bırakmıştı. Hiçbir detayı olmayan kutu gibi yapısı ve dökülen plastik aksamıyla Yugo GV, sadece kötü değil, aynı zamanda "ruhtan yoksun" bir tasarım örneğiydi.

Sizce bu listedeki en çirkin model hangisi? Yoksa "Aslında o kadar da kötü değil" dediğiniz bir araç var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...