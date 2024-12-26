1987 yılında meydana gelen deniz kazası, tek bir deniz olayında kaydedilen en büyük sayı olmaya devam ediyor. Peki olay tam olarak nasıl yaşandı ve sonrasında neler oldu?

100 yılı aşkın süredir, tarihin en ünlü gemi kazası ünvanını koruyan Titanic’teki ölen insan sayısı 1500 civarıydı. Öte yandan Dona Paz kazası, en az 4000 kişinin hayatına mal olmuştu.

Tankerle çarpışan geminin, Filipinler sularında yanarak batması, ülkenin denizcilik tarihindeki en karanlık sayfalara eklendi. Hazırsanız, en ölümcül gemi kazalarından biri olan Dona Paz olayına daha yakından bakalım.

Her şey, 1987 yılında meydana geldi.

Noel’den 5 gün önce, 20 Aralık 1987 tarihinin erken saatlerinde, Filipinler bayraklı yolcu feribotu Dona Paz, Filipinler'in başkenti Manila'ya gitmek üzere Leyte Adası'ndaki Tacloban'dan yola çıktı ve Samar'daki Catbalogan'da mola verdi.

Tablas Boğazı boyunca Dumali Point'te, saat 22.30'da ve yolcuların çoğu uyurken feribot, MT Vector adlı petrol tankeriyle çarpıştı. Tanker, Bataan'dan Masbate'ye doğru gidiyordu, 1041 ton benzin ve diğer petrol ürünlerini taşıyordu.

Çarpışma ve tankerdeki yanıcı kargo, Doña Paz'da hızla yayılan bir yangına neden oldu. Olaydan sonra, kurtulanlar kaza ile patlamayı hissettiklerini ve gemide paniğe neden olduklarını anlattılar. Bir elektrik kesintisi gemiyi ışıksız bıraktı ve gemide can yeleği bulunamadı.

Panikleyen mürettebatın rehberliğinin olmaması nedeniyle yolcular, yangın çıkan gemide kalmak mı yoksa geminin etrafındaki alevli sulara atlamak mı arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Sonunda, Dona Paz'ın sadece 2 saat, Vector'un ise Tablas Boğazı'nın sularına batması yaklaşık 4 saat sürdü.

Arama kurtarma çalışmaları 8 saat sonra başladı.

Ölümcül olay, bir dizi güvenlik ihmalinin sonucuydu. 1999'da Filipinler Yüksek Mahkemesi, geminin denize elverişsiz olduğu ve lisans, gözetmen veya kalifiye bir kaptan olmadan çalıştığını tespit etti.

Filipin Sahil Güvenliği'nin resmi soruşturması, çarpışma meydana geldiğinde Dona Paz mürettebatından hiçbirinin görev yerinde olmadığını, o sırada geminin köprüsünü yalnızca bir çırağın izlediğini ortaya koydu.

Diğer subaylar dinlenme odasında bira içiyor veya televizyon izliyorlardı, kaptan ise kamarasında film izliyordu. Mürettebat, gemideki tahliye çabalarını yönlendiremedi ve bu, güverte dolaplarında kilitli olan can yeleklerinin bulunmamasıyla daha da kötüleşti. Hiçbir tehlike sinyali gönderilmedi.

Noel sezonunda gemide yasa dışı olarak ekstra bilet satın alınmasına izin veren yolsuzluk uygulamaları, bu tür yolsuzluklara izin veren yetkililerin yetersiz denetimi, çarpışmaya yol açan yetersiz gemi güvenliği ve koordineli müdahale eksikliğinin bir araya gelmesi sebebiyle arama kurtarma çalışmaları 8 saat sonra başladı.

4386 kişi, hayatını kaybetti ve sadece 26 kişi kurtarıldı.

Felakette toplam 4386 kişinin hayatını kaybettiği ve sadece 26 kişi kurtarıldığı tahmin ediliyor. Kurtulanların çoğu alevli sulara atlayarak yanıklar aldı. Geminin mürettebatından kimse hayatta kalmadı.

Bugüne kadar, 4386 kişinin ölüm sayısı; savaşları saymazsak, tek bir deniz olayında kaydedilen en büyük sayı olmaya devam ediyor.

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