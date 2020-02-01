Milyonlarca Kişinin Ölümüne Sebep Olmuş Salgınlar

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü ölümlere sebep olmaya devam ediyor. Virüsle mücadele dünya çapında sürerken akıllara tarihin en ölümcül salgın vakaları geliyor.

Kolera, veba, çiçek hastalığı ve grip, insanlık tarihinin en vahşi katillerinden bazıları olarak biliniyor. İnsanoğlunun hayata tutunma azmi elbette ki salgınlara galip gelmeyi bildi. Dünya genelinde verilen büyük kayıplara rağmen insanlık en kötü salgınların üstesinden gelip türünü devam ettirmeyi her zaman başardı. Bilimsel gelişmeler ve aşılamanın yayılması sayesinde tarihteki birçok salgın hastalık artık tamamen alt edildi. Doğru müdahale ve önlemler sayesinde Corona virüsünün de en az hasarla yenilmesini isterken gelin hep beraber tarihte yaşanmış dünya çapında etkili olan en ölümcül salgınları hatırlayalım.

Tarihte etkili olan en ölümcül salgınlar

HIV/AIDS salgını

1976 yılında ilk olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan HIV, 1981'den bu yana 36 milyondan fazla insanın ölümüne yol açarak küresel bir salgın olduğunu kanıtlamıştır. Farkındalık arttıkça, HIV'i daha yönetilebilir hale getiren yeni tedaviler geliştirildi ve artık günümüzde enfekte olan insanların büyük bir kısmı yaşamına devam edebiliyor. 2005 ve 2012 yılları arasında HIV/AIDS kaynaklı yıllık küresel ölümlerin 2,2 milyondan 1,6 milyona düştüğünü de ekleyelim.

Grip salgını

Hong Kong'da 13 Temmuz 1968'de bildirilen ilk vakadan sonra, Singapur ve Vietnam'da virüs salgınlarının bildirilmesi sadece 17 gün sürdü ve üç ay içinde Filipinler, Hindistan, Avustralya, Avrupa ve Amerika'ya yayıldı. 1968 salgını, o zamanlar 500 bin Hong Kong sakini de dahil olmak üzere 1 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlandı.

Jüstinyen salgını

Avrupa nüfusunun yarısını öldürdüğü düşünülen Jüstinyen Veba, 25 milyon insanı öldüren Bizans İmparatorluğu ve Akdeniz liman kentlerini etkileyen bubonik veba salgınıydı. Salgın, dünya üzerine izini bıraktı, Doğu Akdeniz nüfusunun dörtte birini öldürdü ve şehirleri harap etti.

Galen salgını

Küçük Asya, Mısır, Yunanistan ve İtalya'yı etkileyen eski bir salgındı ve gerçek nedeni hala bilinmemekle beraber, Çiçek hastalığı veya Kızamık olduğu düşünülüyor. Bu bilinmeyen hastalık Mezopotamya'dan dönen askerler tarafından Roma'ya geri getirildi. Askerler bilmeden 5 milyondan fazla insanı öldürecek ve Roma ordusunu yok edecek bir hastalık yaymışlardı.

Asya Gribi salgını

Asian Flu olarak tanınan salgın, 1956'da Çin'de ortaya çıkan ve 1958'e kadar süren H2N2 alt tipinde bir Influenza salgınıydı. Singapur, Hong Kong ve Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü. Asya Gribi salgınının yol açtığı ölüm oranına ilişkin tahminler farklı kaynaklara bağlı olarak değişmektedir, ancak Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 2 milyon kişinin bu nedenle öldüğünü açıklamıştır.

Kolera salgını

1910-1911 yıllarında ortaya çıkan Kolera Salgını, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya'ya yayılmadan önce 800 binden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu Hindistan'da ortaya çıktı. Salgın aynı zamanda son Amerikan Kolera salgınının kaynağıydı. Geçmişten ders alan Amerikalı sağlık yetkilileri, enfekte olmuş kişileri hızla izole etmeye çalıştı ve sonunda ABD'de sadece 11 ölüm meydana geldi. 1923'e gelindiğinde, Hindistan'da hala sabit olmasına rağmen, Kolera vakaları önemli ölçüde azaldı.

Kara veba

Veba salgını, 1346 ile 1353 yılları arasında, Avrupa, Afrika ve Asya'yı tahrip etti ve tahmini ölüm sayısı 200 milyona kadar ulaştı. Asya kökenli olduğu düşünülen veba, büyük olasılıkla ticaret gemilerinde sıklıkla görülen sıçanlarda yaşayan pireler yoluyla kıtaları atladı. O zamanlar büyük kent merkezleri olan limanlar, sıçanlar ve pireler için mükemmel bir üreme alanıydı ve böylece sinsi bakteri gelişimini sürdürdü ve ardından üç kıtayı yıktı.