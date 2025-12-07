Düşük Bütçelerine Rağmen Çok Popüler Olmayı Başarmış Filmler

Bazı filmler, çok düşük bütçelere sahip olmalarına rağmen gişede başarı yakalayıp başarılı olabiliyorlar. Biz de genç sinemacılara ilham olacak bu tarz yapımları derledik.

Filmler deyince çoğu insanın aklına genellikle yüz milyonlarca dolarlık bütçeler, devasa setler ve son teknoloji görsel efektler gelir. Ancak bazı filmler, imkân olmadığı için çok daha düşük bütçelerle çekilebiliyor. İşte bunlardan bazıları hiç beklenmedik bir şekilde devasa başarılara imza atabiliyor.

Biz de bu içeriğimizde düşük bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen popüler olmayı başaran ve gişede ilgi gören filmleri derledik. Bu filmler; iyi bir fikir, iyi yönetmenlik ve doğru stratejilerle çok yüksek bütçe olmadan bile başarıya ulaşmanın mümkün olduğunun bir göstergesi.

Mad Max

Yıl : 1979

: 1979 Türü : Aksiyon, bilim kurgu

: Aksiyon, bilim kurgu Bütçesi : 200 bin dolar

: 200 bin dolar Gişe Hasılatı: 100 milyon dolar

Düşük bütçeyle başarıya ulaşan filmlerden en iyi örnek şüphesiz Mad Max'tir. Öyle ki George Miller'ın 1979'da çektiği ilk Mad Max filmi, sadece 200 bin dolar bütçeye sahipti. Ancak yapım, çıkar çıkmaz büyük ilgi görmeyi başardı ve 100 milyon dolarlık inanılmaz gelir elde etti. Yıllar içinde aksiyon türünün en sevilen serilerinden biri oldu.

Paranormal Activity

Yıl : 2007

: 2007 Türü : Korku

: Korku Bütçesi : 450 bin dolar

: 450 bin dolar Gişe Hasılatı: 194 milyon dolar

Bir neslin kâbuslarına girmeyi başaran Paranormal Activity, yalnızca 450 bin dolarlık bütçeyle çekildi. Bu düşük bütçeye rağmen film, dünya çapında çok ilgi görerek 194 milyon doları aşkın hasılat elde etti. Bir çiftin yaşadığı paranormal olayları ev kamerası çekimleriyle anlatarak korku dozunu yukarı çeken yapımın çekim teknikleri düşük bütçeyle çekilmesine olanak tanıdı.

Blair Witch Project

Yıl : 1999

: 1999 Türü : Korku

: Korku Bütçesi : 60 bin dolar

: 60 bin dolar Gişe Hasılatı: 248 milyon dolar

El kamerasıyla çekilen filmlerin atası olarak nitelendirilen Blair Witch Project, sonraki yıllarda çıkan benzer yapımlara bakarsak ne kadar etkili bir film olduğunu gösteriyor. Yapım, korkutucu çekimleri, insanları gerçek bir olay olduğuna inandırmasıyla sinemaya çekmeyi başardı. 60 bin dolar gibi inanılmaz düşük bir bütçeyle 250 milyon dolara yakın hasılat elde ederek tarihin en kârlı filmlerinden biri olarak tarihe geçti. Film, üç öğrencinin belgesel çekmek için cadı efsanesi olan bir ormana gitmesi ve burada yaşadıklarını konu ediniyor.

Rocky

Yıl :

: Türü :

: Bütçesi : 1 milyon dolar

: 1 milyon dolar Gişe Hasılatı: 225 milyon dolar

Slyvester Stallone'un senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynamak için yapımcılara direndiği efsane serisi Rocky, en başta 1 milyon dolar gibi düşük bir bütçeyle çekilen bir yapımdı. Ancak izleyen herkes tarafından çok sevilmesiyle yüz milyonlarca dolar kazanmayı başardı, dünyanın en bilinen serilerinden birine dönüştü. İlk film, sadece 28 günde çekildi ve figüranların çoğu set ekibinden veya dostlardan oluşuyordu.

Halloween

Yıl : 1978

: 1978 Türü : Korku

: Korku Bütçesi : 325 bin dolar

: 325 bin dolar Gişe Hasılatı: 70 milyon dolar

John Carpenter'ın ikonikleşen film serisi Halloween'in ilk filmi de çok düşük bütçeyle çekilmiştir. Michael Myers olarak bildiğimiz sinema tarihinin en ünlü katillerinden birini bizlere tanıtan film, 325 bin dolarlık bütçesini 70 milyon dolarlık kazanca çevirmeyi başardı. Hatta filmde kullanılan maskenin bir dükkandan 2 dolara alınan ve beyaza boyanan bir Kaptan Kirk (Star Trek) maskesi olduğunu bile eklemek gerek. Şu anda da çok popüler olan "slasher" türünün atalarından biri olduğunu belirtmek gerek.

Napoleon Dynamite

Yıl : 2004

: 2004 Türü : Komedi

: Komedi Bütçesi : 400 bin dolar

: 400 bin dolar Gişe Hasılatı: 48 milyon dolar

İkonik karakterleri, eğlenceli hikâyesi ve ilginç unsurlarıyla 2000'li yıllarda herkesin aklına kazınmayı başaran Jared Hess imzalı bağımsız komedi Napoleon Dynamite, yalnızca 400 bin dolarlık bütçeyle çekilmişti. Buna rağmen çok sevilmesi sayesinde 48 milyon dolara çıkan kazanç sağlamayı başardı. Yalnızca 3 haftada çekildiğini, yapımcı Jeremy Coon'un filmi çekmek için kardeşinden borç para aldığını bile eklemek gerek.

Get Out

Yıl : 2017

: 2017 Türü : Gerilim, korku

: Gerilim, korku Bütçesi : 4,5 milyon dolar

: 4,5 milyon dolar Gişe Hasılatı: 255 milyon dolar

Get Out, listemizdeki diğer filmlere göre çok düşük bütçeli değil ancak günümüz Hollywood'u için az bir bütçeye sahip. Jordan Poole'un imzasını taşıyan yapım, son 10-15 yılın en iyi gerilim ve korku türündeki filmlerinden biri olmayı başardı. Gişede de büyük ilgi görerek 255 milyon dolar kazanç elde etti. Irkçılık temasını korku öğeleriyle harmanlaması, zekice yazılmış senaryosu ve üst düzey oyunculuklarıyla izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Sonuç olarak bu liste, başarılı ve sevilen bir film yapmak için yüz milyonlarca dolar harcamamak gerektiğini, doğru yaklaşımlarla da çok iyi filmlerin ortaya çıkarılabileceğini gösteriyor. Belki de şu an elindeki telefonla video çeken birisi, geleceğin gişe rekortmeni yönetmeni olabilir çünkü sinema, paradan önce bir vizyon işidir.