Tarihte Bu Hafta (15-21 Ağustos): Cengiz Han Öldü

Tarihte Bu Hafta adlı serimizin bu haftaki bölümünde Adolf Hitler’in Führer olması, Cengiz Han’ın ölümü, Leonardo Da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa’nın çalınması ve Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethetmesi gibi gelişmelerle karşınızdayız.

Tarih, şimdiye dek bilinen haliyle binlerce, milyonlarca önemli olaya ve ana şahit oldu. Bu olayların bazıları NASA’nın yaptığı keşifler gibi evrenin ve insanlığın kaderine doğrudan etki ederken bazıları ise devletler arası antlaşmalar gibi toplumları etkisi altına aldı.

Tarihte Bu Hafta adıyla her hafta sizlerle buluşturduğumuz bu seride, içinde bulunduğumuz hafta tarihte neler yaşandığını, haftanın her günü için iki önemli olayı seçerek derliyoruz. Bu hafta, 1934’te Adolf Hitler’in Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden Mona Lisa’nın çalınması gibi birçok tarihi gelişme karşımıza çıkıyor. İşte Tarihte Bu Hafta serisinin 15-21 Ağustos haftasında gerçekleşen bazı önemli olaylar:

Tarihte Bu Hafta:

15 Ağustos:

1461: Fatih Sultan Mehmet, Trabzon’u fethetti:

Fatih Sultan Mehmet tarafından 14 Eylül 1460’ta başlatılan kuşatma, Sinop yönetiminin teslim olmasıyla birlikte sonuca daha hızlı yaklaştı. Müttefiklerinden beklediği desteği alamayan Trabzon İmparatorluğu, 15 Ağustos 1461’te düştü. Galibiyet sonrasında Fatih Sultan Mehmet, yeniçerileri Trabzon’a yerleştirdi ve Kasım Paşa’yı vali olarak atadı.

1914: Panama Kanalı açıldı:

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan Panama Kanalı, 15 Ağustos 1914 tarihinde ABD tarafından tamamlandı. Uzunluğu 77 kilometre olan kanal, maruz kaldığı toprak kaymaları, işçileri etkisi altına alan sıtma ve benzeri hastalıklardan dolayı yapım aşamasında binlerce çalışanın hayatını kaybetmesine şahit oldu.

16 Ağustos:

1556: Süleymaniye Camii yapılan tören sonrası açıldı:

Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilen Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak tanımlanıyor. Mimari açıdan Osmanlı İmparatorluğu’na dair yüzlerce detay içeren bu eser, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak belirlendi.

2003: Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig’deki ilk resmi maçına çıktı:

İçinde bulunduğumuz dönemin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, ilk kez topla buluştuğunda Andorinha adlı takımda oynuyor olsa da kariyerinin miladı olarak Manchester United’a transfer olması kabul edilebilir. Manchester United'da oynadığı süre boyunca üç kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, 16 Ağustos 2003’te Premier Lig’deki ilk resmi maçına çıktı.

17 Ağustos:

1787: Osmanlı-Rus savaşı başladı:

1768 ve 1774 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus savaşının sona ermesini sağlayan Küçük Kaynarca Antlaşması, ilerleyen dönem için yeni bir Osmanlı-Rus savaşının sebebi oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Küçük Kaynarca Antlaşması sebebiyle kaybettiği toprakları geri almak için 1787’de yeni bir savaş ilan etti. 1792 yılına kadar süren bu savaş, Rus zaferi ile sonuçlandı.

1990: İncirlik Hava Üssü, ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi:

1955 yılında tüm mülkiyeti Türkiye’ye ait olarak kurulan İncirlik Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Adana’da konumlandırılan bu üs, Avrupa’nın taktik nükleer silah bulunduran altı NATO üssünden biri olma özelliğini taşıyor. Üssün ilk kez basın tarafından görüntülenmesi ise ancak açılışından 35 yıl sonra mümkün oldu.

18 Ağustos:

1227: Cengiz Han öldü:

Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve hükümdarı olan Cengiz Han, tarihin en büyük askeri lideri olarak kabul ediliyor. Orta Asya’daki tüm göçebe kavimleri tek bir ulus olacak şekilde birleştiren Cengiz Han, tarihin en geniş bitişik sınırlarına sahip imparatorluğunu kurdu. Bu imparatorluk, günümüzde Rusya hariç tüm ülkelerin sınırlarından daha geniş sınırlara sahipti. Tarihi lider, 1227 yılında seferden dönerken öldü.

1961: Türkiye’nin ilk banka soygunu gerçekleşti:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilen ilk banka soygunu, 1961’de Necdet Elmas tarafından gerçekleştirildi. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yankı uyandıran bu soygunun mimarı Necdet Elmas, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elmas’ın çaldığı tutar ise 165.850 lira idi.

19 Ağustos:

1934: Adolf Hitler, Almanya’nın Führer’i seçildi:

Avusturya doğumlu politikacı Hitler, 20. yüzyılın en güçlü diktatörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1933’te Almanya Şansölyesi ünvanını alan Adolf Hitler, 1934 yılında Führer olarak başa geçti. 1939’da Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’nı başlatan Hitler’in liderliği 1945’teki intiharıyla sona erdi.

1998: Sedat Peker, Romanya’dan Türkiye’ye gelerek teslim oldu:

Son dönemde ülke gündemini iddiaları ve konuşmalarıyla oldukça meşgul eden Sedat Peker, 1990’ların sonunda da bir hayli gündemdeydi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve çeşitli suçlardan yargılanacak olan Peker, 19 Ağustos 1998’de Romanya’dan Türkiye’ye dönüş yaptı. Dönüşünün ardından kendisi ve ekibi hakkında açılan davalar sonucu hapis cezasına çarptırılan Sedat Peker, 24 Mayıs 1999’da tahliye edildi.

20 Ağustos:

1516: Gaziantep, Yavuz Sultan Selim ve ordusu tarafından fethedildi:

Coğrafyamızın en popüler ve kalabalık şehirlerinden biri olan Gaziantep, farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için son derece önemli bir yere sahip. Önceki dönemlerde Makedonya, Selevkos ve Komagene uygarlıklarının yönetiminde olan Gaziantep, 1516’da Yavuz Sultan Selim ve ordusu tarafından fethedildi. Bu fethin ardından şehrin yönetimi Osmanlı’ya geçiş yapmış oldu.

1975: ABD’nin insansız uzay aracı Viking 1, Mars’a fırlatıldı:

NASA’nın Viking programına dahil olarak göreve hazırlanan uzay aracı Viking 1, yolculuğuna 20 Ağustos 1975’te başladı. NASA’nın bir sonraki görevleri için adeta bir yol haritası çizen Viking 1, 19 Haziran 1976’da yörüngeye oturdu. Viking 1’in Mars yüzeyine iniş yapması ise tam bir ay sürdü ve 20 Temmuz 1976’da ABD’nin Mars yüzeyindeki ilk aracı olma ünvanını kazandı.

21 Ağustos:

1911: Leonardo Da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa, Louvre Müzesi’nden çalındı:

Sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Leonardo Da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa, 16. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Tablonun bu denli popüler olmasındaki bir diğer detay ise 1911’de sergilendiği Louvre Müzesi’nden çalınması oldu. Bu olay, dönemin ünlü sanatçısı Pablo Picasso’nun bile sorgulanmasına sebep oldu ve yüzyılın en büyük sanat hırsızlığı olarak tarihe geçti.

1922: Mustafa Kemal Atatürk, Akşehir’de düzenlenen toplantıda Büyük Taarruz emrini verdi:

26 Ağustos 1922’de sabaha karşı başlatılan Büyük Taarruz’un emri, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 21 Ağustos’ta gerçekleştirilen bir toplantıda verildi. Bu taarruzun ardından Mustafa Kemal Atatürk, tarihe geçen “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini ordusuna iletti. Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile 18 Eylül 1922’de sona erdi.

Tarihte Bu Hafta adlı yazı serimizin 15-21 Ağustos kısmı bu şekildeydi. Haftalık bir seri olarak sizlerle buluşan bu seriyle ilgili öneri ve görüşlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.