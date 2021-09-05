Tarihte Bu Hafta (29 Ağustos-4 Eylül): Sivas Kongresi

Tarihte Bu Hafta adlı serimizin bu haftaki bölümünde Google’ın kurulması, Tolkien’in hayatını kaybetmesi, Polonya’nın bağımsızlığı ve Vladimir Lenin’e düzenlenen suikast gibi gelişmelerle karşınızdayız.

Tarih, şimdiye dek bilinen haliyle binlerce, milyonlarca önemli olaya ve ana şahit oldu. Bu olayların bazıları NASA’nın yaptığı keşifler gibi evrenin ve insanlığın kaderine doğrudan etki ederken bazıları ise devletler arası antlaşmalar gibi toplumları etkisi altına aldı.

Tarihte Bu Hafta adıyla her hafta sizlerle buluşturduğumuz bu seride, içinde bulunduğumuz hafta tarihte neler yaşandığını, haftanın her günü için iki önemli olayı seçerek derliyoruz. Bu hafta, Sivas Kongresi’nin açılışından Google’un kurulması gibi birçok tarihi gelişme karşımıza çıkıyor. İşte Tarihte Bu Hafta serisinin 29 Ağustos-4 Eylül haftasında gerçekleşen bazı önemli olaylar:

Tarihte Bu Hafta:

29 Ağustos:

1918: Polonya bağımsızlığını ilan etti:

Ülkelerin kendi kaderlerini belirlemesi gerektiğine düşünen ve buna saygı gösteren Lenin, Polonya’nın bağımsızlığını onayladı. Bağımsızlığı elde ettikten sonra Ukrayna ve Belarus topraklarına saldıran Polonya, 1919’da başlayıp 2 yıl sürecek olan Polonya-SSCB savaşını başlatmış oldu.

1966: Ünlü müzik grubu Beatles, son ücretli konserini verdi:

Birleşik Krallık merkezli ünlü müzik grubu Beatles, 1960’tan 1970’e kadar aktif olarak müzik piyasasında boy gösterdi. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dörtlüsünden oluşan grup, son ücretli konserini San Fransisco’da 25.000 seyirciye verdi. Bu konser, beklenin aksine tüm biletlerin satılmadığı bir Beatles konseri olarak tarihe geçti.

30 Ağustos:

1918: Vladimir Lenin’e suikast girişiminde bulunuldu:

Rus kökenli politikacıya karşı düzenlenen 1918 tarihli suikast, Moskova’da gerçekleşti. Bir konuşma yapmak üzere orada bulunan Lenin, konuşma sonrası aracına ilerlerken Fanya Kaplan adlı suikastçi tarafından üç kez vuruldu. Suikast girişimi başarısız sonuçlanan Fanya Kaplan, alınan karar sonrası kurşuna dizilerek idam edildi.

1983: Guion Bluford, uzaya giden ilk Afrika kökenli Amerikalı oldu:

1942 doğumlu mühendis ve savaş pilotu Guion Bluford, aynı zamanda NASA astronotu olarak görev yaptı. 30 Ağustos 1983’te STS-8 adlı görevle birlikte NASA kariyerine başlayan Bluford, uzaya gitmiş olan ilk Afrika kökenli Amerikalı olarak tarihe geçti. NASA’dan Üstün Hizmet Madalyası kazanan Guion Bluford, bugün 78 yaşında.

31 Ağustos:

1991: Özbekistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlığı ilan edildi:

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya’da bağımsızlığını ilan eden ilk iki ülke olan Özbekistan ve Kırgızistan, 31 Ağustos 1991’de tarihe geçti. Bu tarihte Özbekistan’ın Devlet Bağımsızlığı adlı yasayı kabul eden Özbekistan, 1 Eylül’ü Bağımsızlık Günü olarak ilan etti.

2006: 2004’te çalınan Çığlık tablosu Norveç’te kurtarıldı:

Norveç asıllı sanatçı Edvard Munch tarafından 1893’te ortaya konulan popüler tablo Çığlık, Munch’ın en başarılı eseri olarak kabul ediliyor. Oslo Ulusal Galerisi tarafından sergilenen tablo, 1994 yılında galerinin zayıf güvenlik önlemlerinden faydalanan hırsızlar tarafından çalındı. Bu hırsızlığın ardından 3 ay sonra bulunan eser, 2004’te tekrar çalındı ve bu kez bulunması 2 yıl sürdü. 2006’da bulunan tablo, 2012’de 119,9 milyon dolar karşılığında açık artırmayla satıldı.

1 Eylül:

1923: Tokyo ve Yokohama’da gerçekleşen depremde 105.000 kişi hayatını kaybetti:

Tarihe Büyük Kanto Depremi adıyla geçen bu felaket, tarihin en yıkıcı depremlerinden biri olarak kabul ediliyor. 4 dakika boyunca bölgeyi etkisi altına alan deprem, 7,9 büyüklüğündeydi. Tarihin en yıkıcı depremlerinden biri olan Büyük Kanto Depremi, yayınlanan rapora göre 105.000 kişinin ölümüne sebep oldu.

1969: Libya, Muammer Kaddafi’nin darbe girişimiyle el değiştirdi:

Libya Krallığı Ordusu’nun subaylarından biri olan Muammer Ebu Minyar El-Kaddafi, 1969’da destekçisi olan bir grup subayla birlikte Kral İdris’in yönetimine darbe girişiminde bulundu. Darbeyle değişen yönetim, İslam ve Sosyalizm karışımı bir politika izledi.

2 Eylül:

1973: Orta Dünya’nın yaratıcısı dahi yazar J.R.R. Tolkien, 81 yaşında hayatını kaybetti:

Fantastik kurgu denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Tolkien, Yüzüklerin Efendisi, Hobbit gibi yapımların içinde bulunduğu fantastik evren Orta Dünya’nın yaratıcısıdır. Bu evrenin yaratırken binlerce karakter, yaratık ve yeni diller icat eden Tolkien, 1973’te aramızdan ayrıldı. Yazarın en popüler eseri olan Silmarillion ise ölümünün ardından oğlu Christopher Tolkien tarafından birleştirildi.

1992: ABD ve Rusya, ortak bir uzay istasyonu girişimi için anlaştılar:

1960’ların başında Sovyetler Birliği’nin uzaya ilk kez bir insanı göndermesiyle başlayan ABD-Rusya rekabeti, iki ülkenin 1992’de aynı masaya oturmasına kadar uzandı. Deep Space Gateway adlı bir uzay istasyonunun kurulması için el sıkışan iki ülke, projenin ilk modüllerinin 2024 ve 2026 yılları arasında hazır olacağını duyurdu.

3 Eylül:

1895: İlk profesyonel futbol karşılaşması gerçekleşti:

Tarihin ilk profesyonel futbol maçı olarak tarihe geçen bu maç, Latrobe ve Jeanette arasında yapıldı. Karşılaşmanın galibi 12-0 gibi ciddi bir farkla Avustralya merkezli Latrobe oldu.

1971: Katar, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti:

Göçebe kabilelerin yoğun bir nüfusa sahip olduğu Katar, 1. Dünya Savaşı itibariyle 1916’da Britanyalı işgaline maruz kaldı. 50 yıldan fazla süren bu bağımlılık, 3 Eylül 1971’de yerini bağımsızlığa bıraktı ve Katar, Britanyalı işgalinden kurtularak bağımsız bir devlet haline geldi.

4 Eylül:

1919: Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde açıldı:

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğramış olan Türk topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığı sağlamak üzere bir araya getirdiği temsilciler, 4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplandı. Kongre dahilinde Erzurum Kongresi’nde alınan kararların genişletilmesi ve yeni bir Türk Devleti kurulması gündeme getirildi. Sivas Kongresi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak da tarihe geçmiştir.

1998: Google, Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu:

İnternet ve yazılım endüstrisinin en önemli şirketlerinden biri olan Google, Stanford Üniversitesi’nde öğrenci olan Larry Page ve Sergey Brin ikilisi tarafından kuruldu. 1996’da bir araştırma projesi olarak ilk adımı atılan Google, 4 Eylül 1998’de resmi bir şirket olarak tarihteki yerini aldı.

Tarihte Bu Hafta adlı yazı serimizin 22 Ağustos-4 Eylül kısmı bu şekildeydi. Haftalık bir seri olarak sizlerle buluşan bu seriyle ilgili öneri ve görüşlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.