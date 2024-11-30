Günlük hayatımızda vakit öldürecek, eğlenebileceğimiz hobilerimiz var. Kitap okuyor, gezip dolaşıyor ya da birtakım etkinlikler yapıyoruz. Peki ya tarih öncesi dönemde insanların hobileri neydi?

İnsanlar, canları sıkıldıklarında belki bizler kadar şanslı değillerdi; ama birbirinden ilginç hobilere sahiplerdi!

Mumya açmaktan ölü ziyaretlerine kadar aklınıza ne gelirse… İşte o ilginç hobiler.

Viktorya dönemi İngiltere’sinde mumya açma partileri düzenleniyordu.

Antik Mısır’dan özel olarak getirilen mumyalar, etrafına toplanan misafirler eşliğinde açılırdı. Bu etkinlik, o dönemin en popüler etkinliklerinden biriydi. Kulağa ne kadar ilginç gelse de bu, insanlar için sosyalleşme aracı hâline gelmişti.

Ölü demişken morg ziyaretlerinden devam edelim. 19. Yüzyıl Paris’inde halk, morgları ziyaret edebiliyordu. Üstelik bundan keyif alıyorlardı. Cesetler, birkaç gün boyunca sergilenir ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle incelenirdi.

Herkes savaşırken piknik yapmak?

Savaş piknikleri olarak da bilinen bu etkinlik, Amerikan İç Savaşı’nın başında, bazı Amerikalıların cephe yakınlarında piknik yaparak çatıma izlemeleriyle başladı. Savaşın kısa süreceğini hesap ederek yaptıkları bu etkinlik, akıllara o meşhur mahalleli deyimi getirmedi değil.

Yine bambaşka acımasızlık içeren bir hobi daha: Orta Çağ futbolu. Futbol, tarihte de epey rağbet gören bir spor dalı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu, bizim bildiğimiz futboldan biraz farklı. Dev bir kalabalık etrafında oynanan Orta Çağ futbolunda, sahada cinayet dışında her şey serbestti!

Atom turizmi de yaygındı.

Bir garip hobi de 1950’lerin Amerika’sında yaşanmış. Nevada Test Sahası’nda yapılan nükleer denemeleri izlemek için bölgeye büyük bir turist akını olmuş. Amaç ise nükleer patlama izlemek…

Son olarak çita evcilleştirmek listemize daha “normal” olan hobilerden giriyor. Antik Mısır’dakiler için çita, oldukça kutsal sayılıyordu. Bu yüzden çita sahibi olmak, çok önemli bir statü göstergesiydi.

Sizin en ilginç bulduğunuz hobi hangisi?

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