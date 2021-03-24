Tarihte İlk: Bir Kara Deliğin Manyetik Alanı Gözlemlendi

Daha önce de tarihte görüntülenen ilk kara delik olan M87* adlı karadelik, bu defa da etrafındaki elektromanyetik dalga yapısı ortaya çıkarılan bu türdeki ilk yapı oldu.

Bilimde nihai bir amaç yoktur, elde edilen her bulgu sonrasında yeni çalışmalar için bir basamak haline gelir. Söz konusu uzay çalışmaları olduğunda da bu durum değişmez. Örneğin M87* adlı kara delik görüntülendikten sonra bilim insanları çalışmalarını bir sonraki aşamaya geçirdi.

Bu çalışmaların sonucunda da M87* kara deliğinin etrafında yer alan manyetik alan, ışığın bükülmesi sayesinde ortaya çıkarıldı. Event Horizon Teleskobu'ndan gelen verileri işleyen bilim insanları, manyetik alan keşfini gerçekleştirdi.

Işığın bükülmesi ipucu verdi

Dünya'ya yaklaşık 55 milyon ışık yılı mesafede olan kara delikten gelen ışıkları inceleyen bilim insanları, çok güçlü polarizasyon etkileri gözlemlemeyi başardı. Kara deliğin etrafında bulunan kuvvetli manyetik alan fotonların yayılma doğrultusunu değiştiriyor ve polarizasyonlarına neden oluyor.

İspanya'daki Valencia Üniversitesi'nden astronom Ivan Marti-Vidal, yaptığı açıklamada "Bu önemli bir kilometre taşı: ışığın polarizasyonu, Nisan 2019'da gördüğümüz görüntünün ardından yatan fiziği daha iyi anlamamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Polarizasyon, elektronmanyetik radyasyon olarak da biliniyor. Bir ışık parçacığı uzayda yolculuk yaparken belli bir yönde doğrultusunu değiştiriyor. Örneğin toz bulutlarından geçen ışık dağılırken manyetik alanların etkilediği ışık demetleri ise yüklenmiş oluyor.

Tarihte bir ilk

Aslında günlük yaşantımızda polarizasyon gözlüklerde, ekranlarda ve başka farklı alanlarda kullandığımız bir teknoloji olsa da, kozmik nesnelerden yayıldığında bize uzaydaki ortam hakkında da bilgi sağlıyor. Örneğin M87*'nin yarattığı polarizasyon etkisi, kara deliğin çok güçlü manyetik alanını gösteriyor.

Kara deliğin manyetik alanı, bir nevi gaz bulutu gibi olay ufkunun etrafında dönüp duruyor. Araştırmacılar, elde ettikleri bulgulara göre buradaki manyetik alan sıcak gazların kara deliğe düşmesine engel olabilecek kadar güçlü. Bu çalışma sayesinde gelecekte kara deliklerden saçılan parçacıkların sırrı açıklanabilecek.