Mühendisler, Beyin Dalgalarını Konuşmaya Çevirmeyi Başardı

Nöromühendisler, tarihte ilk defa düşünceleri anlaşılabilir sözcükler haline getirebilecek bir sistem geliştirdiler.

İnsan beyni evrenin en büyük gizemlerinden bir tanesi ve insanlık olarak bu alanda çok ciddi çalışmalarımız bulunuyor. Yeni ortaya çıkarılan teknolojinin bir çığır açması ve konuşma engelli insanların tekrar konuşabilmesini sağlaması bekleniyor.

Araştırmanın yöneticiliğini yapan isim, Columbia Üniversitesi Mortimer B. Zuckerman Akıl Beyin Davranış Enstitüsü’nden Nima Mesgarani. Mesgarani, sesin iletişim gücü sağladığını ve hastalık ya da sakatlık nedeniyle bu gücün kullanılamamasının çok kötü olduğunu söylüyor. O’na göre bu yeni teknoloji, insanlara bu gücü geri verecek.

Konuşmak, dinlemek, konuşmayı ya da dinlemeyi hayal etmek beyinde oldukça kendine özel desenler oluşturuyor. Araştırmacılara göre bu desenleri takip ederek konuşmaları eş zamanlı olarak sözcüklere dökmek mümkün.

Ekip, beyin örüntülerini sese dönüştürmek için vokoder adlı bir cihaz kullandı. Bu cihazda bulunan ve biyolojik beyin yapısına yapay zeka, insanların konuşmalarıyla eğitildi. Dr. Mesgarani, bu işlem için nörobilimci Dr. Ashesh Dinesh ile işbirliği yaptı.

Daha sonra hastalardan, cihazdan gelen sesleri dinlemeleri istendiğinde insanların %75 oranında cihazı net olarak anlayabildiği ortaya çıktı. Araştırmacılara göre bu oran, daha önceki tüm denemelerden çok daha başarılı bir sonuç.

Dr. Meragani, gelecekteki amaçlarının daha karmaşık kelimeleri ve cümleleri bu makineler aracılığıyla seslendirmek olduğunu söylüyor. Ekibin nihai amacı ise bu cihazı bir protez haline getirmek.

Araştırma, “Towards reconstructing intelligible speech from the human auditory complex” adıyla yayımlandı.