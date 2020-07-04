Tarihte İlk Kez Bir Turist, Uzay Yürüyüşüne Çıkacak

Rus roket şirketi Energiya ile ABD uzay turizmi şirketi Space Adventures arasında imzalanan anlaşmayla tarihte ilk kez bir turist, uzay yürüyüşüne çıkacak. 2023'te yapılması planlanan uçuşta, turistlere profesyonel bir Roscosmos kozmonotu eşlik edecek.

Son dönemlerde uzay turizmine olan ilgi bir hayli yükseldi. Bu konuda başta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya olmak üzere birçok devlet ve şirket, uzay turizmine yönelik çalışmalar yürütüyor. Hatta Elon Musk’ın kurucusu ve sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in gelecek planları arasında Mars’ta bir koloni kurmak yer alıyor.

Bu noktada geçtiğimiz haziran ayının sonunda Rus roket şirketi Energiya ve ABD uzay turizmi şirketi Space Adventures, Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na iki turist göndermek için bir sözleşme imzaladı. İki şirket arasındaki anlaşmanın bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biri, tarihte ilk kez bir turistin uzay yürüyüşü yapacak olması.

Tarihte ilk kez bir turist, uzay yürüyüşüne çıkacak:

Anlaşmanın detaylarına göre uzaydaki ilk turist yürüyüşü, 90 ila 100 dakika arasında sürecek. Uzay yürüyüşü sırasında turistler, Dünya’yı farklı açılardan gözlemleyebilecekler. Rus kozmonot Pavel Vinogradov, istasyonun dışına çıkan ilk uzay turistinin gezegenin fotoğraflarını çekmenin yanı sıra belirli deneyler yapabileceğini de söylüyor.

“Uzay yürüyüşü nedir?” diyecek olursanız, bu tabir ile “istasyon veya mekik dışına çıkmak” kastediliyor. Daha önceleri pek çok astronot ve kozmonot, verilen görevler kapsamında bu deneyimi yaşamıştı. Bunun son örneğini ise geçtiğimiz ekim ayında, tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin yaptığı uzay yürüyüşünde görmüştük.

Konumuza dönecek olursak, tarihte ilk kez bir turistin uzay yürüyüşü yapacağı uçuş için 2023 tarih gösteriliyor. Devlet tarafından işletilen uzay ajansı Roscosmos’un bir parçası olan Rus roket şirketi Energiya ile ABD merkezli Space Adventures ortaklığıyla yürütülecek olan etkinliğin maliyeti henüz bilinmiyor.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, turistlerin nasıl eğitileceği veya uçuş sırasında tam olarak ne yapacaklarını konularına da değinilmedi. Ancak uzay gezisi sırasında turistlere profesyonel bir kozmonotun eşlik edeceği, uzay yürüyüşünün kozmonot eşliğinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.