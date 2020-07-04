Türk Paraşüt Pilotu, Ölüdeniz'de Koltukla Uçtu

Türk paraşüt pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı koltuk ve televizyonla Fethiye'deki Babadağ paraşüt merkezinden atlayış yaptı. Adrenalin dolu bu anları aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan tecrübeli isim, yamaç paraşütünü farklı bir boyuta taşımak istediğini dile getirdi.

Her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli-yabancı binlerce turist, soluğu Fethiye’de alıyor. 15 Nisan – 15 Kasım’daki sezonda ortalama 200 bin kişinin paraşütle atlayış yaptığı Babadağ’da ziyaretçiler, yerden yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval ise özel olarak hazırlanan bir düzeneğe bağladığı bir koltukla yerden yüzlerce metre yükseklikte, Ölüdeniz manzarasına karşı televizyon izledi. Bölgede 8 yılı aşkın süredir uçuş yapan paraşüt pilotu, adrenalin dolu bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Türk paraşüt pilotu, Ölüdeniz manzarasına karşı Tom & Jerry izledi:

Özel olarak hazırladığı düzeneği Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1700 metre yükseklikte bulunan pistine çıkaran Kaval, daha sonrasında arkadaşlarının yardımıyla pistten kalkış yaptı. Oturduğu koltukta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giyen paraşüt pilotu, bir yandan televizyon izlerken bir yandan da bu anları kayıt altına aldı.

Kaval’ın ölüdeniz semalarında yaptığı adrenalin dolu uçuşu, Belcekız Plajı sahiline sorunsuz bir şekilde yapılan inişle tamamlandı. Daha önceki uçuşlarda arkadaşlarıyla havada tavla ve okey oynadığını dile getiren Kaval, dünyada başka eşi benzeri bulunmayan pek çok uçuşa imza attığını belirtiyor.

Babadağ’ın dünyada yamaç paraşütü yapılabilecek en güzel mekanların başında geldiğini de sözlerine ekleyen pilot, yaptığı açıklamada “Dünyada başka bir eşi benzeri olmayan uçuşlar yaptım. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiğim Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Çok rahat bir uçuş oldu. Yamaç paraşütünü farklı bir boyuta taşımaya çalışıyorum. İnsanlara bu sporun tehlikeli değil güvenli olduğuna inandırmak için mücadele ediyorum” dedi.

Tecrübeli paraşüt pilotu, bu tarz videoların devam edeceğinin ve bu anları insanlarla paylaşmaya devam edeceğinin de altını çiziyor. Yazımızı noktalamadan önce Hasan Kaval’ın Instagram adresine buradaki bağlantıdan ulaşabileceğinizi belirtelim.