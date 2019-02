Avustalya'da Doğan Tarihin İkinci Yarı-Tek Yumurta İkizleri

Avustralya’da doğan biri erkek biri kız iki kardeş, yarı-tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. İkizler bu alanda bilinen sadece ikinci vakanın kahramanı oldu.

Çocuk doğmadan önce anne ve babadan gelen genler, çocuğun özelliklerini belirler. Tek yumurta ikizlerinde bütün genler aynı olurken, çift yumurta ikizleri birbirlerine hiç benzemeyebilirler.

Bu iki küçük bebeğin özelliği ise şu: Annelerinden tamamen aynı genleri alan çocuklar, babalarından farklı genler aldı. İlk başta tek yumurta ikizi olduğu düşünülen kardeşler, 14 haftalık olduklarında ultrasonda doktorları şaşırttılar. İkizlerden biri erkek, biri ise kız idi.

2007 yılına kadar, tek yumurtadan gelen monozigot (tek yumurta) ikizler ile ayrı yumurtalardan gelen dizigot (çift yumurta) ikizler görülmesine rağmen, sesquizigot ikizler de teorik olarak anlatılıyordu. ABD’de doğan iki bebek, birbirlerinin genetik karşıtları olarak ortaya çıkınca bu durum değişmişti. O bebeklerin genleri oldukça ilginçti. Zira bebeklerin bazı hücreleri erkek (XY kromozomlu), bazı hücreleri dişi (XX) idi.

Bu durumun nedenine dair araştırmacıların iki farklı teorisi var. Bunlardan ilki, annenin yumurtasının bölünmeden önce iki farklı sperm tarafından döllenmiş olabileceği ihtimali. Diğeri ise yumurtanın döllenmeden önce kendini kopyalamış ancak henüz ayrılma işlemini gerçekleştirmemiş olması.

İncelenebilecek örnek vaka sayısı çok az olduğu için bilim insanları gerçek neden konusunda çok da emin değiller.

Genetik bilimi ilerledikçe bebeklerin genetik özellikleri daha detaylı olarak incelenecek. Veri bankaları genişledikçe bu özel bebeklerin nasıl ortaya çıktıkları konusunda daha detaylı bilgiler elde edilecek.

Araştırma, The new England Journal of Medicine’de yayımlandı.