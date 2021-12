Taşıt Emisyon Salınımının Azalması Binlerce Hayatı Kurtardı

Yakın tarihli bir çalışmayla, emisyon salınımını azaltmak adına uygulanan politikalar sayesinde binlerce insanın ölmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Bunun son derece olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden uzmanlar ise bunun devam ettirilmesi için daha sert emisyon politikalarının uygulanması gerektiği konusunda uyardı.

Çevre ve halk sağlığı üzerine çalışmalar yapan ve on yıl boyunca araç kaynaklı emisyonlardaki düşüşlerin etkisini inceleyen Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, oldukça etkileyici sonuçlara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde taşıtlardan kaynaklanan emisyonların son zamanlarda azaltılmasıyla binlerce insanın hayatının ve milyarlarca doların kurtarıldığını belirten araştırmacılar; 2008 yılında 27.700 olan ölüm sayısının, 2017 yılında 19.800’e düştüğü sonucuna vardı.

Buna ek olarak araştırmacılar, emisyonlardaki azalmanın ekonomiye olan katkısının da 270 milyar dolar kadar olduğunu kaydetti. Araştırmaya göre, fosil yakıt şirketleri ve araç üreticileri üzerindeki daha katı düzenlemelerle azaltılan sağlık yükünün büyük bir bölümünü ise otomobil, kamyonet ve SUV gibi hafif ticari araçlar oluşturuyor.

Bu düşüşün devamlılığı için daha sert emisyon karşıtı politikaların uygulanması şart

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan araştırmaya göre taşıtlar bu süreç boyunca 2008 yılında görülen seviyelerde hava kirliliği yaymaya devam etseydi, 2017'deki ölüm sayısının günümüzde olandan 2,4 kat daha yüksek olacaktı. Ancak araştırmacıların elde ettikleri verilere göre bu faydalar, artan ve yaşlanan nüfusla ve sürücülerin daha büyük arabalar satın alıp daha fazla sürmesiyle sınırlı. Harvard'da çevre sağlığı araştırmacısı ve çalışmanın baş yazarı Ernani Choma, "Emisyonları azaltmadaki önemli ilerlemeye rağmen, nüfusun ve daha büyük araçların bu karşı koyma etkisi mevcut" ifadelerini kullanıyor ve “Bu nedenle, daha katı politikalar uygulamazsak önemli bir ilerleme sağlamak zor olacak” diyerek de sözlerine ekliyor.

Emisyonun azaltılmasının sağlık üzerindeki yararları ve ekonomik etkileri hakkında daha önce de araştırmalar yapılmış olsa da, araştırma ekibine bağlı olmayan uzmanlara göre bu çalışma, emisyonların halk sağlığını nasıl etkilediğine dair daha kesin bir tablo çiziyor. Minnesota Üniversitesi'nde hava kalitesi araştırmacısı olan Sumil Thakrar, araştırmaya dair "İyi çevre politikası, son on yılda ulaşım emisyonlarını büyük ölçüde azalttı" diyor ve sözlerine, "Ancak bu emisyon kontrollerinin faydalarını iyi anlamak zor çünkü bu diğer birçok hareketli parçaları takip etmeyi gerektiriyor. Ve bence yazarlar dikkate değer bir iş çıkarıyor." şeklinde devam ediyor.

Araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinden kaynaklanan iklim faydalarının da incelendiği araştırmada ayrıca, bu faydaların genel ekonomik kazanımların yalnızca %3 ila %19'unu oluşturduğu bulundu. George Washington Üniversitesi'nde çevre ve iş sağlığı ve küresel sağlık doçenti Susan Anenberg ise bunun nedeninin ABD’deki ulaşım emisyonlarını azaltmaya yönelik çoğu yaklaşımın iklim değişikliğindense hava kirliliğini engellemeye yönelik olması olarak gösteriyor. Buna dair olarak Anenberg, "Katalitik konvertörler, dizel partikül filtreleri; bunlar kirleticileri çevreden alıyorlar, ancak karbondioksit üzerinde bir etkileri yok" şeklinde kaydediyor.

Choma ve meslektaşlarının emisyonları azaltmak için daha sert politikalar uygulanması gerektiğini söylemesinin sebebinin de tam olarak bu olduğu söylenebilir. Bir diğer neden ise nüfus ve araç büyüklüğü ile kullanımındaki artış eğiliminin devam etmesi halinde, çalışmada vurgulanan sağlık yararlarını yaratan politikaların gelecekte eskisi kadar etkili olmayacağı gerçeği. Buna dair Choma, "2030'a bakarsak ve hiçbir şey değişmezse, araç emisyonlarından kaynaklanan ölümlerde yalnızca mütevazı bir düşüş göreceksiniz" diyerek daha katı emisyon politikalarının önemini vurguluyor.