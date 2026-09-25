Hangi Uçağa Binip Hangi Otelde Kalacağınıza Kadar Tüm Tatilinizi Yapay Zeka Planlayacak

Yapay zeka, tatil planlarken yaptığımız uzun aramaları da ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Setur ve Move iş birliğiyle Türkiye'ye gelen yapay zeka destekli holidayheroes by Setur, henüz kafanızda netleşmemiş bir tatil fikrinden yola çıkarak ulaşım ve konaklama seçeneklerini bulup size özel bir seyahat planı oluşturabilecek.

Tatil yapmak güzel de iş planlamaya geldiğinde işler biraz karışabiliyor. Nereye gideceğinize karar vermek, uygun uçuşu bulmak, onlarca otel arasından seçim yapmak derken daha tatile çıkmadan yorulmanız mümkün. Üstelik kafanızda yalnızca “Sonbaharda birkaç günlüğüne Avrupa'ya gitsem” gibi belirsiz bir fikir varsa araştırılacak seçeneklerin sayısı daha da artıyor.

İşte yapay zeka tam olarak bu noktada işleri değiştirebilir. Setur, global seyahat teknolojisi şirketi Move ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında holidayheroes by Setur isimli yeni platformunu duyurdu. Yapay zeka destekli sistemin amacı, kafanızdaki tatil fikrini alıp rezervasyon yapılabilecek gerçek seçeneklere dönüştürmek.

Nereye gideceğinizi bile bilmiyorsanız yapay zeka size seçenekler hazırlayacak

holidayheroes by Setur'un en dikkat çekici yanı, sisteme kullanmaya başlamak için kesin bir destinasyon veya tarih vermenizin gerekmemesi. Örneğin “Sonbaharda bütçeme uygun kısa bir Avrupa tatili yapmak istiyorum” diyebileceksiniz. Sistem de bu fikir üzerinden yapay zeka destekli keşif gerçekleştirerek uygun ulaşım ve konaklama seçeneklerini araştırabilecek.

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Bulunan seçenekler daha sonra dinamik paketleme yöntemiyle bir araya getirilecek ve size özel canlı teklifler oluşturulabilecek. Yani normal şartlarda farklı siteler veya hizmetler üzerinden gerçekleştireceğiniz araştırma sürecinin önemli bir bölümü tek yerde toplanacak. Setur bu yaklaşımı, tatil fikrini rezervasyona kadar götüren “Düşünceden Rezervasyona” olarak tanımlıyor.

Platform ilk etapta Setur'un yetkili acenteleri tarafından kullanılacak

Burada önemli bir ayrıntı var. holidayheroes by Setur, şu aşamada herkesin girip doğrudan kullanabileceği yeni bir tatil uygulaması olarak duyurulmadı. Platform Setur'un yetkili acente ekosistemine açılıyor. Böylece acenteler, müşterilerin kafasındaki genel tatil fikirlerini yapay zekadan yararlanarak daha hızlı şekilde somut seyahat seçeneklerine dönüştürebilecek.

Sistemin arkasındaki teknoloji Move tarafından sağlanırken Setur da Türkiye pazarındaki deneyimini, seyahat uzmanlığını ve dağıtım ağını ortaya koyacak. Üstelik iki şirketin planları holidayheroes ile sınırlı değil. Setur ve Move, yapay zeka destekli seyahat teknolojilerinin kullanılabileceği yeni alanları ve kanalları da değerlendirmeyi ve ortaklığı zaman içerisinde geliştirmeyi hedefliyor.

Setur, yapay zekayı yalnızca müşteriler için kullanmayı planlamıyor

Aslında holidayheroes, Setur'un yapay zeka konusunda attığı tek adım değil. Şirket, dijital dönüşümü gelecekteki büyümesinin ve müşteri deneyiminin temel parçalarından biri olarak konumlandırıyor. Bunun için çalışanlarının yapay zeka konusundaki yetkinliklerine yatırım yaparken şirket içerisinde “AI-first”, yani “yapay zeka öncelikli” bir çalışma kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Setur Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz da seyahat sektörünün geleceğinin insan uzmanlığı ile teknolojinin birlikte oluşturduğu deneyimlerde şekilleneceğine inandıklarını belirtiyor. Move CEO'su Erez Bousso ise amaçlarının yapay zeka destekli teknolojileri seyahat profesyonellerinin günlük satış deneyiminin doğal bir parçasına dönüştürmek olduğunu ifade ediyor.

holidayheroes by Setur ilk kez İstanbul Turizm Fuarı'nda sektörle buluştu

Yeni yapay zeka destekli seyahat platformunun ilk durağı 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı oldu. Etkinliğin ilk gününde Setur Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz ile Holidayheroes ve Move temsilcilerinin katılımıyla özel bir oturum gerçekleştirildi ve şirketlerin yapay zeka destekli seyahat teknolojilerine yönelik planları sektörle paylaşıldı.

holidayheroes by Setur'u önümüzdeki ay bir kez daha göreceğiz. Platform, 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı'nda sektör profesyonellerine tanıtılacak. Bakalım yapay zekanın “Nereye gitsem?” sorusundan başlayıp uçuş ve otel seçeneklerine kadar uzanan bu yeni rolü, önümüzdeki dönemde tatil planlama alışkanlıklarımızı nasıl değiştirecek?