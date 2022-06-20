Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen TBMM toplantısında fiyat artışları sebebiyle 880 milyar TL’lik ek ödenek teklifi sundu.

Son zamanlarda temel gıda alışverişi başta olmak üzere bütün platformlarda ve bütün ürünlerde akıl almaz bir fiyat artışı söz konusu ve artık birçoğumuz gerçekten zorlanıyor. Her ne kadar otoritelerden çeşitli çözüm önerileri sunulsa da şu anda gerçekten fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor.

Bu artan fiyatlar sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında yeni bir önerge sundu. Bu önerge kapsamında toplam bütçe miktarının artırılması teklif edildi.

Erdoğan, 880 milyar TL’lik bütçe teklifini meclise sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışların vatandaşa yansıtılmaması sebebiyle BOTAŞ gibi kurumlara kaynak transferi yapılması amacıyla bütçe teklifinin arttırılmasını teklif etti.

Teklif kapsamında bütçeye dahil idarelerin bütçe tertiplerine 817.271.632.000 TL, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63.203.143.000 TL olmak üzere toplam 880.474.775.000 TL ek ödenek eklenecek.

Erdoğan, konuşmasında şöyle diyor: “1.750.957.322.000 Türk lirası ödenek tahsis edildiği" hatırlatılarak, "Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş, dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri ekonomik kodlarını içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dahil toplamda 1.080.515.421.000 Türk lirası ödeneğin eklenmesi teklif edilmektedir.”

Peki ek ödenekler bizi nasıl etkileyecek?

Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle bildiğiniz gibi birçok yerde fiyat artışları oldu ve buna devletin bütçe sağladığı şeyler de dahil. Bu bütçe teklifinin yapılmasının sebebi ise piyasadaki fiyat artışlarının vatandaşının cebini yakmaması. Eğer ek bütçe teklifi kabul edilirse bu kurumların bütçesi artacak ve Erdoğan’ın aşağıdaki açıklamasında bulabileceğiniz hususta bütçe artışları yapılarak fiyatlar düşürülecek.

"Ek ödenek ihtiyacı; başta doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlarımıza yansıtılmaması için BOTAŞ'a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar, emekli maaşlarında yapılan artışlar, sosyal güvenliği olmayan vatandaşların sağlık prim ödemeleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferleri, kamu idarelerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek eğitim giderleri, savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek ihtiyaçları başta olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ilişkin giderler, engelli evde bakım destekleri ve 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın aylıklarındaki artışlar, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, yurt dışına gönderilen öğrencilerin burs ve öğrenim giderlerindeki artışlar, sosyal yardım giderlerindeki artışlar, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri için ödenecek devlet katkısı ödemeleri, hububat üretimi yapan çiftçilerimize ödenen ilave girdi maliyet desteği, döviz kuru artışı nedeniyle uluslararası kuruluşlara yapılacak üyelik aidatı ve katkı payı ödemelerindeki artışlar, hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması amacıyla TMO'ya yapılan görevlendirme giderleri ve diğer KİT görevlendirme giderlerindeki artışlar, maliyet artışları nedeniyle sermaye giderlerindeki artışlar, başta Elazığ, Malatya, Adıyaman ve İzmir illerinde yapılanlar olmak üzere afet konutlarının yapım giderleri ve diğer afet zararlarının karşılanması amacıyla yapılan giderler ile faiz ve diğer giderlerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır."

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