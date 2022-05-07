Haksız fiyat artışına karşı alınan önlemler artmaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketicinin şikayet talebi oluşturabileceği yeni bir bildirim sistemi kurdu.

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu, zincir marketlerin 'ortak fiyatlandırma' yaptığı gerekçesiyle çok sayıda zincir markete soruşturma başlatmıştı. Özellikle son birkaç yıldır ürünlerdeki haksız fiyat artışları ve zincir marketlerdeki ortak fiyat belirlenmesi durumlarının artmasıyla vatandaşların canı bir hayli sıkılmış durumda. Rekabet Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu bağlamda denetlemeleri artırdı.

Şimdi ise tüketicinin de müdahale edebileceği şikayet sistemi, geçtiğimiz aylarda kurulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bugün yaptığı açıklamayla haksız fiyat artışı için şikayet sistemi tüketicilerin kullanımına açıldı. Birkaç ay önce yine yaptığı açıklamada fiyatların daha sık denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlar için özel bir tim oluşturacağını açıklamıştı. Beklenen hamle geldi ve kullanıcıların şikayet talebi oluşturabileceği sistem, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı.

Vatandaşlar şikayetini bildirebilecek

"Enflasyonla Mücadele Timi Şikayet Formu" ile, haksız fiyat artışı uygulayan işletmeleri şikayet edebileceksiniz. Bu form sayesinde piyasadaki pahalı ürünlerin dengelenmesi de sağlanabilecek.Haksız fiyat artışları için kurulan şikayet sistemiyle vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Enflasyonla Mücadele Timi Şikayet Formu"na şikayet bildiriminde bulunabilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına şahitlik yaptığı durumda şikayetlerini yazıp bildirebilecek. Bu aşamadan sonra ilgili birimler, tüketicinin talebini değerlendirmek üzere işleme alacak.Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak. Peki sizler bu sistem hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın…