TCDD'den 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin 'Hatıra Bileti'

TCDD, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir etkinlik oluşturdu. Bu etkinlik kapsamında "Zafer Treni" isimli bir etkinlik için hatıra biletleri oluşturan kurum, etkinliğe 30 Ağustos'un heyecanını içinde taşıyan herkesin katılım göstermesine imkan tanıyor. Peki Zafer Treni etkinliğine nasıl katılabilirsiniz?

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden birinin yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki ordumuz, 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz'u kazanarak, işgal edilmiş olan vatanımızı yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Her Türk için büyük bir önem arz eden ve Zafer Bayramı olarak nitelendirilen bugün, ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili yapılan bazı sanal etkinlikler de var. Bunların en popülerlerinden bir tanesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), Zafer Treni isimli etkinliği. İnternet üzerinden özel bir etkinlik başlatan kurum, günün heyecanı içinde taşıyan vatandaşların sosyal medyada duygusal bir paylaşım yapabilmelerini sağlıyor. Zafer Bayramı için hatıra biletleri oluşturan TCDD'nin etkinliği, son yıllarda büyük ilgi görüyor.

Zafer Treni etkinliğine nasıl katılırım?

Vatandaşlar, Zafer Treni etkinliğine dahil olarak "Ben de Zafer Treni'ndeyim" diyebiliyorlar. Oldukça kolay bir şekilde katılabileceğiniz etkinlikte, gördüğünüz hatıra biletinin sahibi oluyor, bu bileti sosyal medya hesaplarınızda paylaşabiliyorsunuz. Peki TCDD'nin Zafer Treni etkinliğine nasıl katılırsınız? Dilerseniz hemen bu konuya ışık tutalım.

Burada bulunan bağlantı aracılığıyla Zafer Treni etkinliğinin internet sitesine ulaşın.

bulunan bağlantı aracılığıyla etkinliğinin internet sitesine ulaşın. İsim ve soy isminizi ilgili alana yazın.

ilgili alana yazın. KVKK metnini onaylayın ve " Hatıra Bileti Al " yazan butona tıklayın.

" yazan butona tıklayın. 8 farklı tasarımdan birini seçerek, biletinizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

TCDD tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara’dan Dumlupınar’a hareket edecek “ZAFER TRENİ” Mustafa Kemal Paşa’nın 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar da söylediği “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Sözlerinden ilhamla “YÜKSELEN YENİ NESİL” temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi’nde “Ya istiklâl, ya ölüm!” kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu’nun “Dumlupınar Yolunda” şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.

Bizler de Webtekno ekibi olarak, her Türk vatandaşının göğsünü kabartan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar mukaddes vatan toprağı için mücadele etmiş olan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz.