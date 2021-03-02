TCL, üç yeni kablosuz kulaklık modelini Türkiye'de satışa sundu. Moveaudio serisinde olan bu kablosuz kulaklıklar "S150", "S200" ve "S600" olarak isimlendirilirken, her model kendi fiyat aralığında tercih edilebilir gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi TCL, en yeni kablosuz kulaklık modellerini Türkiye'de satışa sundu. Üç model ile Türkiye'deki ürün gamını genişleten TCL, farklı bütçelerde kablosuz kulaklık almak isteyen tüm tüketiciler için çözümler sunmayı başarmış gibi görünüyor.

TCL'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni kablosuz kulaklıklar, "Moveaudio S150", "Moveaudio S200" ve "Moveaudio S600" olarak isimlendiriliyor. Ürünler arasında en uygun fiyatlı model S150 olarak karşımıza çıkarken, en pahalı model ise S600. TCL'nin her kablosuz kulaklığı, kendi kategorisinde dikkat çekmeyi başaracak potansiyele sahip.

Karşınızda Moveaudio S600

Moveaudio S600, TCL'nin Türkiye'ye getirdiği ürünler arasında hem en pahalı hem de en gelişmiş özelliklere sahip olanı. Bluetooth 5.0 desteği ile yeni nesil akıllı telefonlarla tam bir uyum içerisinde çalışan kulaklıklar, aktif gürültü engelleme desteği, yüksek bass seviyesi, dokunmatik kontrol ve Google Asistan desteği sunuyor. Tek şarjla 8 saate kadar, kutusuyla birlikte de 32 saate kadar kullanım imkanı sunan Moveaudio S600, sahip olduğu IP54 sertifikası ile de su, toz ve tere karşı dayanıklılık gösteriyor.

TCL, bu kablosuz kulaklığının fiyatının 799 TL olduğunu açıkladı. Ürün; gri, mermer, krom ve turkuaz renklerde satın alınabiliyor.

Moveaudio S200 ise şu tasarıma sahip

TCL'nin Türkiye'deki yeni kablosuz kulaklıklarının ortanca modeli olan Moveaudio S200, tasarım açısından Apple AirPods'ları andırıyor. Yine Bluetooth 5.0 teknolojisinin bulunduğu kulaklıklarda "Beamforming" isimli bir gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. IP54 sertifikasını bir kez daha gördüğümüz kablosuz kulaklıklar, tek şarjla 3,5 saat, kutusuyla birlikte de 23 saate kadar kullanım imkanı vadediyor.

TCL, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satın alınabilecek kablosuz kulaklıklarının fiyatını, 499 TL olarak açıkladı.

Ailenin en uygun fiyatlı modeli: Moveaudio S150

Daha çok sporculara hitap eden Moveaudio S150, kulağa sıkı bir şekilde oturabiliyor. Bu kez IPX4 ile su ve tere karşı dayanıklılık özelliği gördüğümüz kablosuz kulaklık, tek şarj ile 3,5 saat, kutusuyla birlikte de 20 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

TCL tarafından yapılan açıklamalara göre Moveaudio S150, 249 TL karşılığında satın alınabilecek.