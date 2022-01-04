TCL, NXTWear TV gözlüklerinin yeni versiyonu NXTWear Air’i duyurdu ve MWC 2022’de bu gözlüğü tüm detaylarıyla tanıtacağını açıkladı. Gözlük, şekil itibarıyla havalı bir RayBan güneş gözlüğünü andırıyor.

Muhtemelen çoğunuzun bu gözlüğün ilk versiyonun da haberi yoktur ancak aslında TCL NXTWear gözlükleri 2021’in Haziran ayında piyasaya çıkmıştı. Bu gözlükler Mobile World Congress sırasında duyurulmuştu. Şimdi ise TCL, NXTWear’in yenilenmiş ve çok daha havalı duran bir versiyonunu Mobile World Congress 2022’de tanıtacağını duyurdu.

Yeni NXTWear’in tasarımı dünyanın en popüler güneş gözlüğü markası RayBan’ın Wayfarer modeline çok benziyor. ‘Şekli şemali falan tamam da, bu NXTWear nedir kardeşim, nasıl bir gözlük bu’ diyorsanız hemen size anlatalım.

Gözlüğünüze bir televizyonu sığdırmışsınız gibi hayal edin

TCL NXTWear gözlüğüyle herhangi bir cihaza bağlanabilir ve koltuğunuzda yatarken dilediğiniz medyayı görüntüleyebilirsiniz. Fonksiyonel olarak bir harici monitör mantığında çalışan bu gözlükler, 1080p çözünürlüğe ve 16:9 ekran boyutlarına sahip ancak ekran yenileme hızı maalesef sadece 60 Hz. Gözlüğün ilk versiyonun ağırlığı ise 73 gram idi.

Yeni çıkacak olan gözlüğün ise bir önceki modelden fonksiyonel olarak hiçbir farklılığı yok, ağırlığı dışında. Gözlüğün ağırlığı, havalı RayBan görünümlü çerçevesi sebebiyle 130 grama çıkmış. Dediğimiz gibi gözlük, Mobile World Congress’te tamamen ortaya çıkacak ve belki de bu sırada gözlüğe dair yeni bilgiler de gelecek. Gelişmeleri sizin için takip ediyor olacağız.