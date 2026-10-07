HUAWEI'nin yeni nesil tam kablosuz kulaklığı FreeBuds Neo, amiral gemisi seviyesindeki ses ve gürültü engelleme teknolojilerini çok daha erişilebilir ve kompakt bir formatta sunuyor. Günlük şehir hayatının koşturmacasında hem konforu hem de yüksek performansı bir arada arayanlar için ideal bir profil çiziyor.

Kablosuz kulaklık pazarı her geçen gün genişlerken, kullanıcıların beklentileri de sadece müzik dinlemenin çok ötesine geçmiş durumda. HUAWEI FreeBuds Neo, markanın üst segment modellerinde gördüğümüz gelişmiş akustik mimariyi ve aktif gürültü engelleme yeteneklerini merkeze alarak bu beklentilere yanıt vermeyi hedefliyor. Kulaklık, adeta küçük bir FreeBuds Pro 5 deneyimini, bütçe noktasında daha erişilebilir olma hedefine uyduracak şekilde yeniden yorumluyor. Gerek toplu taşımada gerekse yoğun ofis ortamlarında kullanıcısını dış dünyadan soyutlarken, ergonomik yapısıyla da uzun süreli kullanımlarda fiziksel bir yorgunluk yaratmamaya odaklanıyor.

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Bununla birlikte cihaz, sadece donanımsal yetenekleriyle değil, yazılım tarafındaki zenginliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Kullanıcılar, Android, iOS veya Windows ekosistemlerinde olmaları fark etmeksizin, çoklu cihaz bağlantısı gibi modern çağın gereksinimlerinden tam anlamıyla faydalanabiliyorlar. HUAWEI Audio Connect uygulaması üzerinden yönetilebilen kişiselleştirme seçenekleri, kulaklığı standart bir ses aksesuarından çıkarıp akıllı bir asistana dönüştürüyor. Gün boyunca kesintisiz iletişimde kalmak, oyun oynarken rekabet avantajı elde etmek veya sadece sevdiği müziklere odaklanmak isteyenler için çok yönlü bir kullanım senaryosu vadediliyor.

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Kompakt Tasarım ve Gün Boyu Konfor

HUAWEI FreeBuds Neo, yenilikçi Mini Shuttle şarj kutusu tasarımıyla geleneksel kulaklık kutularından belirgin bir şekilde ayrışıyor. Kutusuyla birlikte toplamda sadece 41 gram ağırlığa sahip olan bu cihaz, aerodinamik yapısıyla cepte veya küçük çantalarda taşıma kolaylığı sağlıyor. Hafif Mini Stem adı verilen kısa saplı kulaklık tasarımı ise ağırlık merkezini dengeleyerek kulakta daha stabil ve güvenli bir tutuş hissi yaratıyor. Her bir kulaklık tekinin yalnızca 4,8 gram ağırlığında olması, kulaklığın varlığını unutturan hafif bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Kapsamlı insan kulağı veri modelleri incelenerek geliştirilen bu ergonomik yapı, uzun süreli kullanımlarda bile baskı hissini önemli ölçüde azaltıyor. Ben ofiste uzun süre kulağında kulaklıkla vakit geçiren biri olarak FreeBuds Neo'nun sunduğu konfordan oldukça memnun kaldım.

Kulaklık ayrıca spor yaparken, koşarken veya yoğun tempolu bir günün içindeyken atalet kuvvetlerine karşı dayanıklılık göstererek sağlam bir oturuş sunuyor. Bu da ''kulağımdan düşer mi?'' kaygısını ortadan kaldırıyor. Yoğun bir koşuda ya da sporda denemesem de otobüs yakalamaya çalışırken beni yarı yolda bırakmadı diyebilirim. :)

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Amiral Gemisi Seviyesinde Ses Kalitesi ve Uzamsal Ses

Ses performansı tarafında FreeBuds Neo, 11 mm polimer kompozit dinamik sürücüsü ve yeni Turbo sürücü ünitesi ile geniş bir frekans aralığında detaylı bir dinleme sunuyor. Bu akustik donanım, derin ve esnek bas seslerini vokallerin netliğiyle birbirine karıştırmadan başarılı bir şekilde ayrıştırabiliyor. Hi-Res sertifikasına sahip olan cihaz, Huawei cihazlarıyla kullanıldığında 48 kHz / 24-bit yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses aktarımı yapabiliyor. Diğer cihazlarda ise LDAC desteği sayesinde 990 kbps'ye kadar veri aktarımı sağlanarak ses detayları korunuyor.

Cihazın en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan Sürükleyici Mekansal Ses (Unlimited Spatial Audio) özelliği, sesi 360 derecelik bir alana yayarak canlı performans hissini yanınızda taşımanızı sağlıyor. İşletim sistemi veya dinlenen platform fark etmeksizin çalışan bu teknoloji, film izlerken veya müzik dinlerken sesin etrafınızı sarmasına imkan veriyor. Huawei cihazları ile eşleştirildiğinde kafa hareketlerini takip eden dinamik HD uzamsal ses özelliği de devreye giriyor. Böylece vokallerin, enstrümanların ve sinematik efektlerin tam olarak nereden geldiğini hissettiğiniz, çok boyutlu bir akustik deneyim elde ediliyor.

Çevresel Gürültüye Karşı Adaptif ANC Deneyimi

FreeBuds Neo, ortamın karmaşasına göre dinamik olarak kendini ayarlayabilen çift kanallı bir gürültü engelleme mimarisine ev sahipliği yapıyor. Üçüncü nesil ses yongası ve gelişmiş uyarlanabilir algoritmalarla çalışan bu sistem, milisaniyeler içinde gürültü verisini işleyerek uygun ters ses dalgaları üretiyor. Ortalama tam frekans bantlarında 30 dB'ye kadar gürültü engelleme derinliği sunan kulaklık, düşük ve orta frekanslı sesleri etkili bir şekilde filtreliyor. Metro yolculuklarından kalabalık kafelere kadar her ortamda, kulaktaki ani basınç değişimlerini azaltarak doğal bir izolasyon sağlıyor. Gürültü engelleme özelliği kullanmak çok keyifli olsa da kulakta yarattığı o ''baskı'' hissi zaman zaman uzun süreli kullanımda rahatsız eder bildiğiniz üzere. FreeBuds Neo'da bunun çok daha dengeli bir hisse dönüştüğünü deneyimledim ve ses kalitesi de olduğu gibi korunuyor.

Bununla birlikte cihaz, akıllı konuşma farkındalığı özelliği sayesinde sosyal etkileşimlerin müzik deneyiminizi bölmesini engelliyor. Siz biriyle konuşmaya başladığınız anda sistem bunu algılayarak müziğin sesini otomatik olarak kısıyor ve ortam sesi (Awareness) moduna geçiş yapıyor. Sohbetiniz sona erdiğinde ise herhangi bir butona dokunmanıza gerek kalmadan aktif gürültü engelleme ve medya oynatımı kaldığı yerden devam ediyor. Bu senkronize geçişler, kulaklığı kulağınızdan hiç çıkarmadan çevrenizle olan bağınızı zahmetsizce yönetebilmenize olanak tanıyor.

Zorlu Koşullarda Kesintisiz ve Net Görüşmeler

Şehir hayatının genel problemlerinden biri olan gürültülü ortamlarda telefon görüşmesi yapmak, FreeBuds Neo'nun donanımsal yetenekleriyle kolaylaşıyor. Cihazda yer alan üç mikrofonlu sistem ve VPU kemik iletimli sensör, yapay zeka desteğiyle ortam sesleri ile sizin sesinizi ayrıştırıyor. Çok kanallı DNN üretken ağ tabanlı bu gürültü giderme sistemi sayesinde sesiniz, karşı tarafa doğal tınısını koruyarak iletiliyor. Bu teknoloji, trafiğin yoğun olduğu bir caddede yürürken iletişiminizin arka plan sesleri yüzünden kopmamasını sağlıyor. Kalabalık ofis ortamında birçok kez deneyimleme şansım oldu ve ses aktarımının gerçekten de iyi olduğunu söyleyebilirim.

Dış mekan test verilerine göre kulaklık, 95 dB seviyesindeki yüksek arka plan gürültüsünde dahi ses netliğini muhafaza edebiliyor. Saniyede 9m/s hıza ulaşan rüzgarlı koşullarda ya da bisiklet kullanırken hava akışının yarattığı uğultular bastırılarak net ses iletimi sağlanıyor. Bu sayede karşı taraf, nerede olduğunuzu fark etmeksizin sizin sesinizi rahat bir şekilde duyabiliyor. Aramalar sırasında daha izole bir alan bulma zorunluluğu böylece ortadan kalkıyor.

Uzun Pil Ömrü ve Çoklu Cihaz Bağlantısı

FreeBuds Neo, günlük rutininizde müziğin yarıda kesilmesini önleyecek güçlü bir batarya yönetimi sergiliyor. Aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken tek bir tam şarjla 10 saate kadar kesintisiz dinleme süresi sunuyor. Bu süre, şarj kutusunun sağladığı ekstra enerji de hesaba katıldığında toplamda 40 saate kadar ulaşarak günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. ANC açıkken bile tek şarjla 6,5 saatlik bir pil ömrü elde ediliyor ve bu değer uzun seyahatler veya mesai saatleri için yeterli oluyor. HUAWEI zaten akıllı saatlerinden telefonlarına tüm cihazlarında batarya konusunda çok iyi işler çıkarıyor ve saatlerinde de bu konuda oldukça iyi. Benim bir iş günümü kimi zaman aktif gürültü engelleme kimi zaman standart modda kullanarak bitirmemi sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Bağlantı teknolojileri tarafında ise Bluetooth 6.0 standardını kullanan kulaklık, geniş bir kapsama alanı ve kararlı bir veri aktarımı vadediyor. Cihazlar arası geçiş yapmayı sevenler için Android, iOS ve Windows sistemleriyle sorunsuz bir şekilde eş zamanlı çift cihaz bağlantısı destekleniyor. Bilgisayarınızda video izlerken telefonunuza bir arama geldiğinde, kulaklık yeniden eşleştirme yapmaya gerek kalmadan telefona geçiş yaparak çağrıyı yanıtlamanıza imkan tanıyor. Görüşme bittiğinde ise tekrar bilgisayardaki medyanıza geri dönerek akıcı bir deneyim yaşatıyor.

Akıllı Kontroller ve HUAWEI Audio Connect Uygulaması

Kulaklığın kişiselleştirilebilir tüm yeteneklerini ortaya çıkaran merkez, iOS ve Android cihazlara yüklenebilen HUAWEI Audio Connect uygulaması oluyor. Bu uygulama üzerinden kulaklığın yazılım güncellemeleri yapılabiliyor, EQ profilleri ayarlanabiliyor ve mekânsal ses özellikleri yönetilebiliyor. Rekabetçi oyunlara ilgi duyanlar için geliştirilen Pinpoint Game Audio (Nokta Atışı Oyun Sesi) özelliği de yine bu uygulama aracılığıyla aktif edilebiliyor. Bu oyun modu, ayak ve silah seslerini daha kolay ayırt etmenizi sağlayarak rekabet avantajı sunuyor.

Yenilikçi kullanım detaylarından biri olan kafa hareketi kontrolü (Head Control), özellikle ellerinizin dolu olduğu anlarda büyük bir pratiklik kazandırıyor. Tercihe bağlı olarak etkinleştirilebilen bu özellik sayesinde, sadece başınızı aşağı yukarı sallayarak gelen bir aramayı onaylayabiliyor veya iki yana sallayarak reddedebiliyorsunuz. Kulaklığın hafif mini sapları üzerindeki dokunmaya duyarlı yüzeylerden ise gürültü engelleme modu ve ses ayarı gibi komutlar verilebiliyor. Donanım ve yazılımın bu entegrasyonu, FreeBuds Neo'yu dinamik hayat tarzına uyum sağlayan kullanışlı bir ses çözümüne dönüştürüyor.

HUAWEI FreeBuds Neo’nun satış fiyatı 6.999 TL. 28 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasındaki ön ödeme döneminde 99 TL ön ödeme yapan tüketiciler, bu tutarı 6 – 16 Ekim tarihleri arasındaki kalan ödeme sürecinde siparişlerine 1.399 TL indirim olarak yansıtabilir. FreeBuds Neo, 2.333 TL x 3 taksit seçeneğiyle de sunuluyor. Detaylara göz atmak ve satın almak için tıklayabilirsiniz!