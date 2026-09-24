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Qualcomm'dan Wi-Fi Destekli Yeni Kulaklık Çipi: Telefon Uzakta Olsa da Müzik Dinlemeye Devam!

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Qualcomm, yeni Snapdragon Sound Elite Gen 2 platformunu tanıttı. Wi-Fi 6E desteği sayesinde yeni nesil kulaklıklar, yüksek kaliteli ses için telefona bağlı kalmadan doğrudan Wi-Fi'a bağlanabilecek.

Qualcomm'dan Wi-Fi Destekli Yeni Kulaklık Çipi: Telefon Uzakta Olsa da Müzik Dinlemeye Devam!
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Kablosuz kulaklıklar genellikle sesi telefondan Bluetooth üzerinden alıyor. Qualcomm'un yeni Snapdragon Sound Elite Gen 2 platformu ise kulaklıklara Wi-Fi bağlantısı da getiriyor. Böylece uyumlu modeller, telefonla arasındaki Bluetooth bağlantısına bağlı kalmadan doğrudan internete veya evdeki Wi-Fi ağına bağlanabilecek.

Bu değişiklik özellikle müzik dinlerken fark yaratabilir. Qualcomm, yeni platformun 24 bit/192 kHz'e kadar kayıpsız ses aktarımını desteklediğini belirtiyor. Üstelik çip önceki nesle göre yüzde 40 daha az enerji harcıyor ve yapay zekâ işlemlerinde iki kat daha yüksek performans sunuyor.

Kulaklık doğrudan Wi-Fi'a bağlanabilecek

Snapdragon Sound Elite Gen 2'nin en önemli yeniliği Wi-Fi 6E desteği. Kulaklıklar 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz Wi-Fi bağlantılarını kullanabilecek.

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Bunun basit bir karşılığı var: Telefon başka bir odada olsa bile kulaklık, uygun bir Wi-Fi bağlantısı üzerinden çalışmaya devam edebilecek. Özellikle ev içinde dolaşırken telefonun yanınızda olması gerekmeyecek.

Qualcomm ayrıca 24 bit/192 kHz'e kadar kayıpsız ses aktarımından söz ediyor. Yani destekleyen kulaklık ve ses kaynağıyla birlikte daha yüksek kaliteli müzik dinlemek mümkün olacak.

Çip küçüldü, yapay zekâ güçlendi

Yeni çip, önceki nesle göre yüzde 30 daha küçük. Aynı zamanda yüzde 40 daha az enerji harcıyor. Bu da üreticilerin daha küçük kulaklıklar tasarlamasına ve pil kullanımını daha verimli hâle getirmesine yardımcı olabilir.

Yapay zekâ tarafında ise işlem gücü iki katına çıkıyor. Bazı işlemler telefon veya internet üzerindeki sunucular yerine doğrudan kulaklığın içinde yapılabilecek.

Örneğin kulaklık çevredeki sesleri analiz edebilir, konuşmaları anlık olarak çevirebilir veya bulunduğunuz ortama göre hangi seslerin öne çıkacağını belirleyebilir.

Kameralı kulaklıklar da geliyor

Qualcomm'un yeni platformu yalnızca müzik dinlemek için hazırlanmıyor. Şirket, kamerası bulunan kulaklıklar ve akıllı ses gözlükleri gibi ürünleri de hedefliyor.

Örneğin kameranın gördüğü bir nesne yapay zekâ tarafından tanındığında, kulaklık bunu kullanıcıya sesli olarak anlatabilecek. Böylece kamera görüntüyü toplarken kulaklık da bu bilgiyi sese dönüştüren taraf olacak.

Platformda ayrıca Qualcomm'un yeni nesil aktif gürültü engelleme teknolojisi ve aptX Lossless desteği bulunuyor. Kısacası Qualcomm, kulaklığın yalnızca telefondan müzik alan bir aksesuar olmaktan çıkıp kendi başına daha fazla iş yapabilmesini hedefliyor.

Kablosuz Kulaklık

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