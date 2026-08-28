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Meta Akıllı Gözlüklerde Gizli Çekime Yol Açan Açığı Kapattı

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Meta akıllı gözlüklerde kayıt başladıktan sonra LED ışığını kapatarak gizlice video çekilmesini sağlayan açık kapatıldı. Yeni güncellemeyle LED’in üzeri örtülürse kamera otomatik olarak devre dışı kalacak.

Meta Akıllı Gözlüklerde Gizli Çekime Yol Açan Açığı Kapattı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Akıllı gözlükler yaygınlaştıkça, beraberinde getirdikleri mahremiyet ve gizlilik tartışmaları da büyüyor. Özellikle gözlüğe yerleştirilen kameraların çevredeki insanlar tarafından ne zaman kullanıldığının anlaşılması, bu cihazlarla ilgili en büyük soru işaretlerinden biri. Meta’nın gözlüklerinde bu görev, kameranın yanında bulunan küçük LED ışığa düşüyor. Ancak kullanıcıların kaydı başlattıktan sonra ışığın üzerini kapatarak çekime devam edebildiği ortaya çıkmıştı.

Meta şimdi bu açığı kapattı. Şirketin artırılmış gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı Alex Himel, yeni güncellemeyle birlikte kayıt sırasında LED’in örtülmesi hâlinde kameranın otomatik olarak duracağını doğruladı.

İçerikten Görseller

Meta Akıllı Gözlüklerde Gizli Çekime Yol Açan Açığı Kapattı
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Gizli çekimin yolu kapanıyor

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Önceki sistemde gözlük, kayıt başlatılırken LED’in durumunu kontrol ediyordu. Kullanıcı ışık açıkken kaydı başlatıyor, ardından üzerini kapatabiliyordu.

Yeni sistem ise kayıt boyunca LED’i takip ediyor.

Işık örtülürse kamera kapanıyor. Böylece “kaydı başlat, ışığı sonra gizle” yöntemi artık çalışmayacak.

Meta daha önce de önlem almıştı

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Bu, Meta’nın gizlilik konusunda attığı ilk adım değil. Şirket geçtiğimiz dönemde LED’in fiziksel olarak kurcalandığını tespit eden bir sistem de devreye sokmuştu. Böyle bir müdahale algılandığında kamera otomatik olarak devre dışı bırakılıyordu.

Şimdi ise açık, yazılım tarafında biraz daha sıkılaştırıldı.

Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığına da belirtelim. Yani bazı kullanıcıların bu yeni güvenlik önlemine kavuşması biraz daha zaman alacak.

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Meta

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