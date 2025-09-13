UCUZA KALİTELİ TV BULDUK | TCL'in Son Teknoloji TV'lerini Görmeniz Gerek!

Bu video TCL'in son teknoloji TV'lerini inceledik. İyi seyirler!

IFA Berlin 2025'Te TCL'in açmış olduğu devasa alanda şirketin yeni TV işlemcisini, yeni nesil ekran ve görüntü iyileştirme teknolojilerini gördük ve bu heyecanımızı sizinle paylaşmak istedik. TST AIPQ işlemcilerle birlikte TCL C6K, C7K ve C8K TV'ler'in Türkiye'de çok daha rekabetçi olacağını söyleyebiliriz.

Özellikle TCL'in Bang & Olufsen ses sistemi ile birlikte gelen özel C8K modeli, bu yılın en ulaşılabilir premium TV'lerinden olabilir. Ayrıca fuar alanında TCL'in Türkiye'de henüz satılmayan beyaz eşya ve güneş enerjisi çözümlerini de gözlemleme şansımız oldu. Hepsi, şimdi bu videoda. İyi seyirler!