Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

UCUZA KALİTELİ TV BULDUK | TCL'in Son Teknoloji TV'lerini Görmeniz Gerek!

İçerik devam ediyor
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Bu video TCL'in son teknoloji TV'lerini inceledik. İyi seyirler!

IFA Berlin 2025'Te TCL'in açmış olduğu devasa alanda şirketin yeni TV işlemcisini, yeni nesil ekran ve görüntü iyileştirme teknolojilerini gördük ve bu heyecanımızı sizinle paylaşmak istedik. TST AIPQ işlemcilerle birlikte TCL C6K, C7K ve C8K TV'ler'in Türkiye'de çok daha rekabetçi olacağını söyleyebiliriz.

Özellikle TCL'in Bang & Olufsen ses sistemi ile birlikte gelen özel C8K modeli, bu yılın en ulaşılabilir premium TV'lerinden olabilir. Ayrıca fuar alanında TCL'in Türkiye'de henüz satılmayan beyaz eşya ve güneş enerjisi çözümlerini de gözlemleme şansımız oldu. Hepsi, şimdi bu videoda. İyi seyirler!

Fiyat

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
T
toxipops 14 saat önce
kablo tv standartlarında fos olunca bedava olsa alınırlığı yok...
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim