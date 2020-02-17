Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından TCL’nin yana doğru genişleyen, garip tasarımlı akıllı telefonu ortaya çıktı. Yanlara doğru genişlediğinde ekran bütünlüğü bozulmayan akıllı telefon, henüz prototip aşamasında.

Son yıllarda ülkemizdeki faaliyetlerini de artırmaya başlayan TCL, kaydırılabilir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. CNET tarafından yayınlanan görsellere göre yana doğru genişleyen bir tasarımı olan bu akıllı telefon, şimdiye dek pek de alışmadığımız tuhaf bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Bildiğiniz gibi Samsung, Motorola ve Huawei gibi devler, daha önceleri ikiye katlanan cihazlar piyasaya sürerek katlanabilir telefon trendini başlatmıştı. Bu firmaların aksine TCL, dikine veya enine katlanan bir telefon değil, yana doğru açılarak genişleyen bir telefon tasarlamış durumda. Akıllı telefonla tablet arasında bir tasarımı olan bu cihaz, tıpkı Xiaomi Mi Mix Alpha gibi prototip olarak geliştirildi.

TCL’den yana doğru genişleyen konsept akıllı telefon:

Özellikleri veya çalışma mantığı henüz tam olarak bilinmeyen telefon, genel olarak tasarımıyla dikkat çekiyor. Sızdırılan görüntüler, telefonun neler sunabileceğine dair bazı ipuçları veriyor. Bu noktada telefon yana doğru genişletildiğinde 'sürekli ekran' tarzında bir görüntü ortaya çıkıyor. Telefon kapalı durumdayken bu ekranın nereye kaybolduğuysa merak ediliyor.

İddialara göre TCL, bu devrimsel tasarımdaki telefonunu MWC 2020 etkinliğinde ilk defa beğeniye sunacaktı. Normal şartlar altında 24 Şubat ile 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan büyük çaplı etkinlik, son zamanlarda dünyayı sarsan Corona virüsünden dolayı geçtiğimiz günlerde iptal edilmiş ve etkinlikte tanıtılması beklenen cihazlara ne olacağı merak konusu olmuştu. Nitekim TCL de iptal edilen MWC 2020 sonrası planlarını henüz açıklamış değil.

Cihazın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli olmasa da görüntüler, telefon üreticilerinin katlanabilir cihazlar trendine ayak uydurduğunu ve sürekli yeni tasarımlar denediklerini ortaya koyuyor. Bu da ilerleyen yıllarda çok farklı formlarda akıllı telefonlar görebileceğimizin habercisi diyebiliriz.