Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modellerini tanıtan Xiaomi, bir sanatçıyla anlaşarak kamera kısmında yalnızca Mi 10 Pro'nun kullanıldığı bir kısa film çekti. YouTube üzerinden yayınlanan kısa film, telefonun kamera yeteneklerine ilk defa bu kadar yakından bakmamızı sağlıyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2020 yılının ilk amiral gemisi modeli olan Xiaomi Mi 10 ailesini geçtiğimiz gün internet üzerinden yapılan bir etkinlikle tanıtmıştı. MWC 2020’de global lansmanı yapılması planlanan telefonlar, etkinliğin iptal edilmesiyle henüz bilinmeyen bir tarihte global pazar için tanıtılacak.

Telefonların global lansmanı biraz gecikecek olsa da Çinli firma, telefonu bekleyenlerin heyecanını iki katına çıkaracak bir işe imza attı. Xiaomi Mi 10 Pro’nun kamera yeteneklerini kanıtlamak için film yapımcısı ve fotoğrafçı Luis Guanzon'la anlaşan şirket, sanatçıdan yalnızca Mi 10 Pro kullanarak bir kısa film çekmesini istedi. Dilerseniz gelin önce 4K çözünürlükte olan bu kısa filme göz atalım, daha sonrasındaysa Xiaomi Mi 10 Pro’nun kamera yeteneklerinden bahsedelim.

Xiaomi Mi 10 Pro ile çekilmiş 4K çözünürlükteki kısa film:

Videoyu YouTube üzerinden yayınlayan Guanzon’un daha önce iPhone 6 ve Google Pixel 2 ile çekilmiş kısa filmleri de bulunuyor. Bu videoda da harika işler çıkaran sanatçı, ışığın yapay ve az olduğu metroda bile çok iyi sonuçlar elde etmeyi başardı. Videoyu daha detaylı analiz etmek çok da mantıklı olmayabilir zira çekim esnasında Gimbal gibi bazı ekstra ekipmanlar kullanılmış olabilir. Bu yüzden video, kameraların kalitesini tam olarak göstermiyor olabilir.

Arka tarafında gelişmiş dörtlü kamera kurulumuyla gelen Xiaomi Mi 10 Pro, geçtiğimiz günlerde DxOmark üzerinden 124 puan almış ve 123 puanlı Huawei Mate 30 Pro 5G’yi geçerek zirvenin yeni sahibi olmayı başarmıştı. 8K video kaydını da destekleyen Mi 10 ailesi, kamera yetenekleriyle ilerleyen günlerde de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Xiaomi Mi 10 Pro kamera özellikleri: