Bir dönemin en popüler çevrim içi sesli sohbet platformu olan TeamSpeak, Discord ile olan rekabette geriye düşmüş olsa da sosyal medya kullanımı konusunda sahneyi kimseye kaptırmıyor.

TeamSpeak, 25 yıldan uzun bir maziye sahip ve bir dönem çok popüler olan bir sesli ve yazılı sohbet uygulaması olarak biliniyor. Uygulama pek çok kurum ve kuruluş tarafından kullanılmaya devam etse de oyuncular arasında eski popülerliğine sahip değil. Öte yandan firmanın sosyal medya hesabı en eğlenceli yönetilen hesaplar arasında gözüküyor. TeamSpeak'in bazı sosyal medya paylaşımlarını sizler için derledik.

Mazi kalbimizde yaradır

"Baba, eskiden agalarınla TeamSpeak'te oyun oynamak nasıldı?"

Discord'un reklam gösterecek olması TeamSpeak'i heyecanlandırmış gibi

Sunucularda pek kimse yok gibi

"TeamSpeak kullanıcıları toplantısı"

Her şeyin suçlusu Discord mu gerçekten? TeamSpeak'e göre öyle

"Discord çıkış tarihi: 13 Mayıs 2015.

12 Mayıs 2015'te insanlık:"

Kurumsal nostalji böyle bir şey

"Beni geri götürün"

10 Kişi büyük sayı

"10 kullanıcı kaybettik"

175 kullanıcı. Her biri 1 dolar kazandırsa iyi, vallahi iyi

"TeamSpeak'te 175 yeni kullanıcı için teşekkürler"

Buna da kaybetmezsin ya

"Buna kaybettik..."

Discord TeamSpeak'e küsmüş, TeamSpeak'in haberi olmuş

"Benim hatam"

South Park ünlüsü olduklarını da unutturmuyorlar

"Bu arada South Park ünlüsüyüz"

Discord'a sataşmanın sonu yok

"Rekabet ettiğimiz şey BU"

TeamSpeak'in paylaşımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hiç TeamSpeak kullandınız mı?