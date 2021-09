TeamSpeak ve Discord, günümüzün en popüler iki oyun tabanlı sesli iletişim programı. Her iki programın da kendine has ön plana çıkan özellikleri bulunuyor. Peki, TeamSpeak mi yoksa Discord mu: Hangisi daha iyi? İşte tüm artıları ve eksileriyle TeamSpeak vs. Discord karşılaştırması.

Teknoloji çağında yaşıyoruz ve internet üzerinden iletişim kurmak çağın gerekliliklerinden biri. Ancak internet üzerinden aynı anda birden fazla kişiyle konuşmanın bir yolunu bulmak biraz zor olabilir. Özellikle birkaç arkadaş toplanıp oyun oynayacaksanız veya bir arada sohbet edecekseniz kullanımı kolay ancak etkili bir yazılıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu noktada sanal grup sohbetleri için kullanabileceğiniz başlıca iki program bulunuyor: TeamSpeak ve Discord. Her iki program da oyun odaklı ve günümüzün en popüler dijital iletişim programları arasında yer alıyor. Peki, iş kıyaslamaya gelince Teamspeak mi yoksa Discord mu tercih edilmeli? Nispeten eski bir yazılım olmasına rağmen TeamSpeak hâlâ kullanılır mı? Gelin, iki programı tüm detaylarıyla kıyaslayalım. TeamSpeak'in artıları ve eksileri: Artıları: Yüksek ses kalitesi: TeamSpeak, son derece yüksek ses kalitesine sahiptir. Arka plan sesi azaltma ve yankı önleme gibi özelliklerle net ve gürültüsüz bir ses sunar.

Daha düşük CPU, bellek ve bant genişliği kullanımı: Discord'a kıyasla TeamSpeak, çok daha az CPU, bellek ve bant genişliği kullanır. Bu da üst düzey sisteme sahip olmayan oyuncular için TeamSpeak'in oyun performansına çok fazla etki etmediği anlamına geliyor.

Oyun içi yer paylaşımı: Oyun içerisinde TeamSpeak'i kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede oyun içerisinde metin sohbeti yapıp TeamSpeak ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Daha iyi güvenlik ve gizlilik: Askeri derecede şifrelemeye sahip olan TeamSpeak'te verileriniz 3. taraflarla paylaşılmaz ve kullanıcılar anonim olarak tutulur. Eksileri: Yetersiz yazılı sohbet özelliği: TeamSpeak, mesajlaşma söz konusu olduğunda Discord'un çok gerisinde kalıyor. Eğer yazı tabanlı iletişime de önem veriyorsanız TeamSpeak sizin için yetersiz kalabilir.

Ücretli sunucular: Eğer TeamSpeak üzerinde bir sunucu barındırmak istiyorsanız bunun için ödeme yapmanız gerekir.

Eğer TeamSpeak üzerinde bir sunucu barındırmak istiyorsanız bunun için ödeme yapmanız gerekir. Yeni başlayanlar için uygun değil: TeamSpeak, Discord'a kıyasla daha eski ve karmaşık bir arayüze sahip ve kullanımı pek de kolay değil. Bu nedenle yeni başlayanlar için uygun olduğu söylenemez. Artı ve eksilerinden bahsettikten sonra "TeamSpeak iyi bir program mı?" sorusunun yanıtına kesinlikle 'evet' diyebiliriz. Yüksek ses kalitesi, düşük donanım ve bant genişliği kullanımı ve gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleriyle Discord'un önüne geçen TeamSpeak; ücretli sunucuları, kullanımı zor ve karmaşık arayüzü ve yetersiz yazılı sohbet özellikleriyle çağın biraz gerisinde kalıyor. Discord'un artıları ve eksileri: Artıları: Basit ve kullanımı kolay arayüz: TeamSpeak'e kıyasla Discord, çok daha modern görünen, kullanımı kolay bir arayüze sahip. Bu nedenle daha önce benzer bir program kullanmamış olsanız bile Discord'u kullanmayı hemen öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz sunucular: Discord'da sunucuları ücretsiz olarak barındırabilirsiniz. Discord Nitro adı verilen ücretli bir yükseltme de var ancak programın tüm özelliklerinden ücretsiz olarak da faydalanabilirsiniz.

Çok sayıda yazılı sohbet özelliği: Yalnızca bir sesli iletişim programı olmanın çok ötesinde olan Discord'da emojiler, gifler ve fotoğraflar gönderebilir, dosya ekleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Birçok kullanıcı ve topluluk: TeamSpeak'in aksine Discord, bir sesli iletişim programından çok bir sosyal ağ gibi çalışıyor. Discord içerisinde her türden kullanıcı topluluğu bulabilir, bu topluluklara katılarak tıpkı bir sosyal ağdaki gibi iletişim kurabilirsiniz.

Oyun içi yer paylaşımı: TeamSpeak'te olduğu gibi Discord'un da oyun oynarken erişebileceğiniz kendi arayüzü var. Ayrıca bu oyun içi arayüzü istediğiniz gibi özelleştirebilir veya tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Eksileri: Kullanıcı verilerini toplar: Discord, kullanıcı verilerini topladıklarını onayladı. Bu verilere e-postalar, yazılı sohbetler, resimler ve sesli sohbetler de dahil. Bu verilerin üçüncü taraflara satılıp satılmadığı bilinmiyor ancak şirketin şimdilerde veya gelecekte bu verileri kullanması muhtemeldir. Bunu bildikten sonra programı kullanıp kullanmamaksa tamamen size kalmış.

Daha düşük ses kalitesi: Discord, kötü bir ses kalitesine sahip değil ancak TeamSpeak'in ses kalitesi kadar iyi bir ses kalitesine de sahip değil. Ufak tefek ayrıntılara takılan biri değilseniz muhtemelen aradaki farkı fark etmeyebilirsiniz. Yine de bir sesli sohbette aynı anda çok sayıda kişi konuşuyorsa yaşanan gecikmeler sinir bozucu olabiliyor.

Discord, kötü bir ses kalitesine sahip değil ancak TeamSpeak'in ses kalitesi kadar iyi bir ses kalitesine de sahip değil. Ufak tefek ayrıntılara takılan biri değilseniz muhtemelen aradaki farkı fark etmeyebilirsiniz. Yine de bir sesli sohbette aynı anda çok sayıda kişi konuşuyorsa yaşanan gecikmeler sinir bozucu olabiliyor. Daha yüksek CPU, bellek ve bant genişliği kullanımı: Discord'un hem görüntülü hem sesli aramalar sunması çok sayıda emoji ve gif barındırması ve daha gelişmiş bir arayüze sahip olması, onu TeamSpeak'e kıyasla daha sistem yorucu bir program haline getiriyor. CPU, bellek ve bant genişliği kullanımı açısından aradaki farkın hiç de az olmadığı, hatta güçlü bir sisteme sahip değilseniz Discord'un arka planda oyun deneyiminize çok fazla etki yaptığı söylenebilir. Bir sesli iletişim programından çok bir sosyal ağa dönüşen Discord'da benzer ilgi alanlarına sahip olduğunuz insanların yer aldığı topluluklara katılabilir, bu topluluklarda oyun dışında sohbetler de edebilirsiniz. Çok daha modern bir arayüzü bulunan program, basit kullanımıyla ön plana çıksa da çok fazla özelliği içerisinde barındırdığı için ne yazık ki sistem dostu bir yazılım sayılmaz. Dolayısıyla amacınız yalnızca oyun oynarken sesli iletişim kurmaksa ve bilgisayarınız çok da güçlü değilse Discord pek de iyi bir tercih olmayabilir. TeamSpeak mi Discord mu: Hangisi tercih edilmeli? Geldik en merak edilen soruya: Discord'u mu yoksa TeamSpeak'i mi kullanmalı? Bu noktada aslında sizin neye ihtiyaç duyduğunuz önem taşıyor. Eğer gizliliğe önem veren biriyseniz, Discord'un kullanıcı verilerinizi topladığını bilmeniz gerek. Ayrıca tek amacınız oyun oynarken sesli iletişim kurmaksa ve sisteminizi yormayacak bir yazılım arıyorsanız yine Discord'un sizin için ilk tercih olmaması gerekir. Öte yandan güçlü bir sisteminiz varsa ve kullanımı kolay, ücretsiz ve modern bir program arıyorsanız Discord bu noktada ön plana çıkıyor. TeamSpeak'in aksine Discord içerisinde birçok topluluğa katılarak sosyalleşebilir, çağın gereklilikleri olan gif, dosya gönderimi, görsel paylaşımı gibi yazılı iletişim araçlarından ve görüntülü arama imkanlarından faydalanabilirsiniz. Sonuç olarak Discord mu TeamSpeak mi sorusunun yanıtı, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor. Zira her iki program da kendine has özelliklere sahip ve asıl mesele, sizin neye ihtiyaç duyduğunuz. Dilerseniz her iki programı da kullanabilir, ikisinin de sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

