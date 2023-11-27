Technopat, kurucularından olan ve Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Recep Baltaş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Buna sebep olarak ise Baltaş'ın sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterildi.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji sitelerinden biri olan Technopat, geçtiğimiz dakikalarda önemli bir açıklama yaptı. Platform, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda kurucularından olan ve Yazı İşleri Müdürü olarak görev alan Recep Baltaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Technopat tarafından yapılan açıklamada Baltaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterildi.

Technopat’ın açıklaması:

Gönderiye ulaşamıyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

“Kamuoyunun bilgisine;

12 yıldır teknoloji yayıncılığı yapan ve çizgisini bu uzmanlık alanı dışına çıkarmamış olan Technopat.net’te idari bir ayrılık yaşadığımızı kamuoyuna duyururuz.

Kurumumuzda Yazı İşleri Müdürü göreviyle çalışan Sn. Recep Baltaş’ın sosyal medyada yaptığı bazı siyasi paylaşımlar kurumumuza zarar verme noktasına geldiği için yollarımızı ayırma kararı aldık.

Technopat’ın yayın çizgisi dün olmadığı gibi bugün ve yarın da herhangi bir siyasi, ideolojik kişi, kurum ya da toplulukla ilişkilendirilmeyecektir.

Uzmanlık alanımız olan teknoloji sektöründeki durumları, yeni gelişmeleri en doğru ve kolay anlaşılır şekilde okurlarımıza ve takipçilerimize aktarmaya, sektörümüze şimdiye kadar olduğu gibi katkı sunmaya devam edeceğiz.

Bu süreç içinde hem şirket çalışanları olarak hem de kurumsal olarak böyle bir niyetimiz olmasa da üzdüğümüz, kırdığımız, vicdanı yaraladığımız her kim varsa, amasız, fakatsız özür diliyoruz.”

Baltaş, X’te paylaştığı bazı gönderiler nedeniyle gündemdeydi

Recep Baltaş, son birkaç gündür sosyal medyada gündemdeydi. Bunun nedeni ise ünlü teknoloji editörünün X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlardı. Baltaş, islamofobik yorumlar yapmakla suçlanıyordu.

Baltaş’tan hakkındaki paylaşımlar hakkında dün böyle bir açıklama gelmişti:

“Arkadaşlar merhaba. Son zamanlarda hakkımda yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yapmak ve samimi görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle paylaşılan konuşmaların manipüle edilmesinden dolayı son derece üzgünüm. Söz konusu yazışmaların hiçbirini silmedim. Bu mesajlarımı okuyanlar, esasında asansör kazasında hayatını kaybeden kızımızın dini ve ırkı yüzünden kötü sözler söyleyen bir trol ile girdiğim münakaşada bunları yazdığımı görecekler.

Duyarlı her insan gibi savaşa karşı olduğumu ve masum insanların ölmesini desteklemeyeceğimi belirtmek isterim. Öte yandan sosyal medyada tartıştığım trol ve günlük hayatın stresiyle tasvip etmediğim paylaşımlar da yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı herkesten özür dilerim.

Teknoloji sektörüne çok uzun yıllardır emek vermiş, pek çok önde gelen markayla ortak projeler ve iş birlikleri gerçekleştirmiş biriyim. Bugüne kadar sergilediğim profesyonel duruşa yakışmayan ve hâlen ortak proje yürütmekte olduğumuz şirketleri de zor durumda bırakan bu paylaşımlarım için, birlikte çalıştığım iş ortaklarımızdan da özür dilerim.

Bundan böyle insanların inançlarıyla ilgili yaptığım yorumlarda daha dikkatli olup daha duyarlı bir tutum sergilemeye çalışacağım.

Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.”

Baltaş, dün paylaştığı bu gönderiyi Technopat'la yollarını ayırmasının ardından kaldırdı.

TurkNet de bugün Baltaş ve Technopat hakkında böyle bir açıklama yapmıştı:

Gönderiye ulaşamıyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

“Recep Baltaş ile şahsi bir iş birliğimiz bulunmamaktadır. İş birliğimiz, bir teknoloji platformu olan Technopat ile yapılmıştır. İlkelerimizle bağdaşmayan gelişmeler yaşanması sebebiyle Technopat sponsorluğumuzu sonlandırdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”