TECNO, IFA Berlin 2024'te kullanıcılarına daha fazla üretkenlik, yaratıcılık ve pratik değer sunacak olan TECNO AI Vision'ı duyurdu.

TECNO, IFA Berlin 2024'te TECNO AI Vision'ı duyurdu. TECNO AI, üretkenliği artıracak, daha fazla pratik değer sunacak ve yaratıcı eğlenceyi kolaylaştıracak bir dizi yapay zeka işlevini kullanıma sunuyor. Bu pratik özellikler, yakında TECNO’nun dikkat çeken akıllı cihaz ekosistemine entegre edilerek kullanıcıların günlük hayatlarını güçlendirecek.

Yeni TECNO AI Vision, TECNO'nun yapay zekanın gücünü ve potansiyelini daha fazla yaratıcılık, kolaylık ve üretkenlik için nasıl kullandığını gösteriyor ve gelişmekte olan pazarlarda yapay zekanın erken benimsenmesini teşvik ederek tüketicilerin bu avantajlardan en erken aşamada faydalanmalarını sağlıyor.

Amaç yapay zeka özelliklerini dünyadaki tüm tüketicilere eşit şekilde ulaştırabilmek

“TECNO, her zaman gelişmekte olan küresel pazarlarda dijital deneyimi devrim niteliğinde dönüştürmeye kendini adamıştır,” diyen TECNO Genel Müdürü Jack Guo sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zeka çağı şekillenirken, yeni dijital teknolojilerin gelişimi hızla devam ediyor ve dijital uçurum giderek daha belirgin hale geliyor. TECNO, en ileri yapay zeka teknolojisini ve yenilikleri gelişmekte olan pazarlara taşımayı amaçlıyor, böylece dünyadaki her tüketici, yapay zekanın getireceği üretkenlik, kolaylık ve yaratıcılıktan eşit ve adil bir şekilde yararlanabilir.”

TECNO’nun yapay zeka vizyonu, “Pratik Yapay Zeka”yı nihai yerelleştirme ile sunmaya odaklanıyor. TECNO, yapay zeka teknolojisinin en önemli özelliğinin, günlük yaşama entegrasyonu ile tüketicilere gerçek anlamda yardımcı olması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda yaşam kalitesini ve verimliliği artırmayı hedefliyor. TECNO AI Vision, tüketicilerin ilgili bölgelerdeki ihtiyaçlarına uyum sağlıyor; yerelleştirme, TECNO'nun yapay zeka stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

TECNO AI Vision, AI yazma, çeviri, arama, çizim ve daha birçok gelişmiş yapay zeka özelliğini içeriyor. Gelecekte, TECNO yapay zeka stratejisine daha fazla yatırım yapacak. İlk olarak, AI dil yerelleştirmesine, özellikle azınlık dili çevirisi ve anlamsal tanıma geliştirmeye odaklanılacak; ikinci odak noktası ise yerel uygulamalarla yapay zekanın entegrasyonu olacak, böylece akıllı cihazlar kişisel asistanlara dönüşerek taksi çağırmak, yönlendirme yapmak, yemek siparişi vermek ve daha fazlasını işlevsel bir şekilde sağlayacak.

Gelişmiş ve verimliliği artırma odaklı Ella AI Asistan ve daha fazlası

TECNO AI Vision'un merkezinde, kullanıcının günlük işlerini daha verimli hale getiren, işteki verimliliği artıran ve gerçekten önemli olan şeylere zaman ayırmalarını sağlayan, yeni geliştirilmiş Ella AI Asistanı bulunuyor. TECNO AI Asistanı artık Gemini'ye bağlı ve bu da onun kullanıcılarla etkileşime geçme şeklini tamamen değiştiriyor, onu heyecan verici yeni bir şekilde hayata geçiriyor.

TECNO AI Asistanı’nın Akıllı Soru-Cevap (Smart Q&A) konuşma işlevi sayesinde, artık kullanıcılarla tek bir cevap yerine sürekli bir diyalog akışı içinde etkileşime girebiliyor. Basit görevlerden karmaşık problemlere kadar, TECNO AI Asistanı, kullanıcıları her an daha iyi bir şekilde desteklemek için hazır.

TECNO AI Vision, Real-Time Translation (Gerçek Zamanlı Çeviri) ile kullanıcıların iletişim engellerini aşmasına da yardımcı oluyor. Yeni bir dil öğrenirken veya yurtdışındaki müşterilerle ilgilenirken, bu kullanışlı araç telefon görüşmeleri veya yüz yüze durumlarda konuşmayı anında metne çeviriyor ve kullanıcıların daha akıcı küresel konuşmalar yapmasını sağlıyor.

TECNO'nun AI Yazma (Writing) işlevleri, hem profesyoneller hem de öğrenciler için bir üretkenlik devrimi olarak öne çıkıyor ve daha önemli işler için enerji ve zaman tasarrufu sağlıyor. Bir web sitesi veya belgede uzun ve zaman alıcı bir metinle karşılaşıldığında, kullanıcılar TECNO AI Asistanı’na başvurarak içeriğin daha yönetilebilir bir özetini hızlıca oluşturabiliyorlar. Yazma ve düzenleme söz konusu olduğunda da TECNO AI Asisten metinleri sıfırdan oluşturma, metinleri düzeltme ve dostane, profesyonel veya özlü tarzlarda yeniden yazma yeteneğine sahip.

Son olarak, TECNO AI Search (Arama), kullanıcıların dünyayı öğrenmelerine yardımcı oluyor. Bir pastanın fotoğrafından tarif oluşturmaktan, sosyal medyada dikkat çekici bir moda aksesuarını satın almaya kadar, kullanıcıların ekranlarında bir şeye dokunup bilgiye ulaşmalarını mümkün kılıyor.

Görsel üretme ve işleme özellikleri de TECNO AI Vision'ın önemli ve eğlenceli bir parçası

TECNO AI, AI Artboard (Sanat Tahtası), herkesin kullanmaktan keyif aldığı eğlenceli ve yaratıcı yapay zeka özellikleriyle geliyor. Yapay zekanın gücüyle kullanıcılar, yalnızca birkaç kelimelik bir metinden başlayarak geniş bir stil yelpazesinde görseller üretebiliyorlar. Uzay gemisi kullanan köpeklerden, sosyal medya profil fotoğrafları için daha gerçekçi portrelere kadar, kullanıcılar hayal güçlerini serbest bırakabiliyorlar.

AI Görüntü Düzenleme (Image Editing) işlevi ile kullanıcılar, fotoğraflarında görmek istemedikleri kısımları kolayca silebiliyorlar. Fotoğrafları daha da geliştirmek için AI Portre Güzelleştirme, kullanıcıların kendi görünümlerini tanımlamalarına olanak tanıyor.

AI Kesme (Cutout) işlevi ise bir görüntünün bölümlerini seçip sohbette paylaşmak veya yeni görüntüler oluşturmak için kullanılabiliyor. Resimlerin yanı sıra, kullanıcılar AI Video Üretimi ile video dünyasına da adım atabilir. Bir senaryo yazmaktan bir video oluşturmaya ve alt yazı eklemeye kadar, TECNO AI Vision, film yapım sürecinin her aşamasında kullanıcılarına yardımcı olcak özelliklerle dolu.

Özellikler tüm TECNO ürünlerine ulaşılabilir olacak

TECNO, yapay zeka ile kullanıcılar arasındaki etkileşimin anlamlı olması için teknolojilerin cihazlara entegre edilmesi gerektiğine inanıyor. Bu sayede, TECNO’nun yapay zeka stratejisinin hedeflediği gibi, gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılar, geleceğin teknolojilerinin günlük hayatlarındaki belirgin faydalarını hissedecekler.

TECNO, yapay zeka teknolojilerini tüm ürün ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre ediyor; bu ekosistem yalnızca dizüstü bilgisayarlar, kulaklıklar ve AR oyun setleri ile sınırlı değil, aynı zamanda diğer giyilebilir cihazları da içeriyor ve küresel tüketicilerin akıllı cihaz deneyimini önemli ölçüde zenginleştiriyor.