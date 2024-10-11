TECNO, yeni akıllı telefonu Camon 30S'i duyurdu. Uygun fiyatlı telefon, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek özelliklerle donatıldı.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi TECNO, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Camon 30S" ismiyle karşımıza çıkan telefon, uygun fiyatı ve kabul edilebilir özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

TECNO Camon 30S, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan OLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 13 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucu sensör de ekran altına entegre edilmiş durumda.

Karşınızda TECNO Camon 30S

TECNO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio G100 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca 8 GB sanal RAM desteği de sunuluyor. 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan TECNO Camon 30S, Android 14 ile çalışıyor.

Telefonun arkasına baktığımızda dairesel kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda Sony IMX896 sensörlü 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. TECNO Camon 30S, sahip olduğu bu özelliklerle günlük ihtiyaçları karşılayabilecek gibi görünüyor.

TECNO Camon 30S teknik özellikleri

Ekran 6.78 inç, FHD+, OLED, 120 Hz İşlemci MediaTek Helio G100 RAM 6-8 GB Depolama 128-256 BB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 14

TECNO Camon 30s fiyatı: