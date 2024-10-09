Xiaomi, çift parçaya ayrılabilen ilk akıllı telefon ile katlanabilir telefon sektörüne yeni bir soluk getirmenin peşinde.

Xiaomi, çift parçaya ayrılabilen yeni bir kapaklı katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Teknoloji dünyasında dikkat çeken yenilikçi adımlarıyla tanınan Xiaomi, Samsung ve Apple’ın ardından dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumunda.

Şirketin geçtiğimiz günlerde tamamen tuşsuz bir telefon üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasının ardından şimdi de başka bir radikal tasarım olan katlanabilir fakat ikiye ayrılabilir telefon üzerine çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

91Mobiles tarafından Çin Ulusal Fikrî Mülkiyet İdaresi (CNIPA) platformunda tespit edilen bir patent, Xiaomi’nin geliştirdiği yeni bir katlanabilir telefon tasarımını ortaya koyuyor. Bu tasarım, Xiaomi'nin Mix Flip modeline benzeyen bir telefona işaret ediyor ancak telefonun katlanma mekanizması alışılmış menteşe sistemi yerine iki ayrı parçaya ayrılarak kapanma üzerine.

Telefon üst ve alttan birbirinden ayrılabiliyor

Telefonun üst yarısı, pogo pimlerine benzeyen bir sistemle alt yarıdan ayrılıyor. Ayrıca bu üst kısmın kamera modüllerini içeren bölgesinin bir eksen etrafında dönebildiği görülüyor. Bu sayede kullanıcılar, ihtiyaç hâlinde fotoğraf ya da video çekerken telefonun üst kısmını rahatlıkla farklı açılarda konumlandırabiliyor.

Bu tür bir tasarımın amacının ne olduğu henüz netleşmiş değil. Menteşe mekanizmasının katlanabilir telefonların en zayıf noktası olduğu bilindiğinden, Xiaomi’nin bu pahalı ve kırılgan menteşe yapısını ortadan kaldırmak istemiş olabileceği düşünülüyor.

Xiaomi'nin bu yeni tasarımı prototip aşamasında olsa da, şirket öyle ya da böyle katlanabilir telefonlarda da fark yaratmanın peşinde. Xiaomi’nin geçmişteki konsept tasarımları genellikle hızlı bir şekilde prototipe ve sonrasında da piyasaya sürülen telefonlara dönüştüğü için, bu yeni telefon tasarımının da yakında daha somut bir hâlde karşımıza çıkması bekleniyor.

Peki siz Xiaomi'nin yeni çift parçaya ayrılabilen telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir telefonu kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.