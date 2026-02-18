Aşırı Uygun Fiyata 6150 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO CAMON 50 Serisi Tanıtıldı

TECNO, uygun fiyata dikkat çeken özellikler sunan CAMON 50 serisini tanıttı. Cihazlar CAMON 50 ve CAMON 50 Pro olarak geliyor.

Uygun fiyata gelişmiş özellikle sunan modelleriyle öne çıkmayı başaran TECNO, Türkiye’de de ilgi gören bir markaydı. Şimdi ise şirket sevilen CAMON serisine yeni ürünler ekledi. TECNO CAMON 50 ve CAMON 50 Pro modelleri resmen duyuruldu. Telefonların normalde önümüzdeki ayki MWC 2026’da tanıtılması bekleniyordu ancak şirket, Afrika’da birçok bölgede cihazı resmen piyasaya sürdü.

CAMON 50 serisi, çok uygun fiyata dev batarya gibi özellikler sunmasıyla öne çıkmayı başarıyor. Cihazlarda benzer tasarımlar mevcut. Arkada sol üst tarafa konumlandırılan kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise Apple'ın Dinamik Adası'na benzeyen tasarım var. Pro modelin farkları arasında kavisli ekranla gelmesi, 3x telefoto kameraya sahip olması gibi şeyler var.

TECNO CAMON 50 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 144 Hz, FHD+ çözünürlük, AMOLED İşlemci Helio G200 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6150 mAh (45W) İşletim sistemi HiOS 16 (Android 16

TECNO CAMON 50 fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 290 dolar

TECNO CAMON 50 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 144 Hz, FHD+ çözünürlük, AMOLED İşlemci Helio G200 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6150 mAh (45W) İşletim sistemi HiOS 16 (Android 16

TECNO CAMON 50 Pro fiyatı