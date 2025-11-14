Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

TECNO SPARK 40 5G, 6000 mAh batarya, MediaTek işlemci, 50 MP kamera ve 120Hz ekran gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı güçlü telefon Türkiye’de bir süredir satışta ve şimdi bugüne kadarki en uygun fiyat etiketine düşmüş durumda.

TECNO SPARK 40 5G, 6000 mAh’lik dev bataryasıyla gün boyu şarj derdi olmadan kullanım sunuyor. 18W hızlı şarj desteği de batarya boşaldığında çabuk toparlanmasını sağlıyor. Tüm bunlar, ince ve hafif gövdesiyle birleşince cihaz taşınabilirlikten de ödün vermiyor.

MediaTek Dimensity 6400 5G işlemcisi, 8 GB RAM (sanal olarak 16 GB’a kadar artırılabilir) ve 256 GB depolama alanı ile güçlü bir performans sağlıyor. 120Hz yenileme hızına sahip 6.75 inç HD+ ekran ise akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Ekran ayrıca 60Hz/120Hz arasında geçiş yaparak enerji verimliliği sağlıyor.

50MP ana kamera ve 5MP ön kamera ile gelen cihaz, yapay zekâ destekli fotoğrafçılık özellikleriyle sosyal medya için yeterli kaliteyi vadediyor. Ayrıca IP64 sertifikası sayesinde günlük kullanımda su sıçramalarına ve toza karşı koruma sunuyor.

5G desteği, DTS ses sistemi, IRC uzaktan kumanda özelliği ve Bluetooth 5.4 gibi detaylarla TECNO SPARK 40 5G, hem günlük kullanıcılar hem de fiyat-performans arayanlar için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Uygun fiyata teknoloji isteyenlerin yeni gözdesi olmaya aday.