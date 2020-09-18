TMNT: Mutant Madness, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Kongregate, Ninja Turtles temalı yeni mobil oyununu iOS ve Android için yayınladı. "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness" isimli oyun, iyi ya da kötü olmanın seçilebildiği, aksiyonu bol bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon ya da tablet gibi mobil ürünlerinde oyun oynaması seven Ninja Turtles hayranlarına bir müjdemiz var. İlk kez haziran ayında duyurulan "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness" isimli bir mobil oyun, artık Android ve iOS platformlarında indirilebiliyor. Kongregate isimli yayıncının yeni oyunu, oyunseverlere aksiyonu bol bir RPG deneyimi sunuyor.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness, iyi ya da kötü olmayı tercih ederek kendi ekibinizi kuracağınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ekibinizi kurduktan sonra da oyundaki diğer ekiplerle PVP mücadeleleri içerisine girecekler. Ancak açık konuşmak gerekirse oyuncuların kendi ekiplerini kurması, o kadar da kolay olmayacak.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness oyuncuları, öncelikle ideal kadrolarını tamamlayabilmek için uğraşacaklar. Bunun için farklı karakterleri toplamak zorunda olan oyunseverler, ardından da PVP mücadelelerine girebilecekler. Bu bağlamda tıpkı Ninja Turtles ruhunda olduğu gibi oyundaki karakterlerin de kendine has özellikleri bulunacak. Ayrıca oyuncular, bu özellikleri geliştirmekle de yükümlü olacaklar.

Oyundaki dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de kilitlerini açabileceğiniz odalar. Bu odalar, karakterlerinizi güçlendirmenizi sağlayacak kaynaklara erişmenizi sağlayacak. Ancak bu kaynaklara erişmek için oyunu oynamanız gerekmeyecek. Bir odanın kilidini açtıktan sonra oyun, siz çıkış yaptıktan sonra da kaynak bulmaya devam edecek. Bu sayede oluşturduğunuz karakterleri daha kolay bir şekilde yükseltebileceksiniz.

Yeni oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kongregate geçici CEO'su Markus Lipp, Ninja Turtles hayranlarına bırakamayacakları bir deneyim sunacaklarını ifade ediyor. Oyundaki ilgi çekici mücadelelerin de ilgi çekici olacağını söyleyen Lipp, böyle bir oyun yayınlamanın heyecanı içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness, ücretsiz olarak sunulan bir oyun olsa da oyun içi satın alma seçenekleri bulunuyor. Eğer sizler de Ninja Turtles ruhuyla geliştirilmiş bu aksiyon dolu RPG oyununu hemen oynamak isterseniz, aşağıda bulunan bağlantıları kullanarak oyunu indirebilirsiniz.