Son günlerde yeni bir diziye başlamak istiyor, ancak uzun dizilerden sıkılıyor musunuz? Bugün sizlere henüz ilk sezonları yayınlanan başarılı dizileri önereceğiz. Bu diziler, özellikle karantina günlerinde hoş vakit geçirmenizi sağlayacak.

Koronavirüs pandemisi sürecinde film, dizi, oyun gibi eğlence içerikleri çok hızlı bir şekilde tüketilmeye başladı. Pek çok kişi, çok uzun zaman önce Netflix’te izlemek istedikleri tüm film ve dizileri bitirdi. Eğer sizin de elinizde izleyecek yeni dizi kalmadıysa bu listemiz hoşunuza gidebilir.

Bugünkü listemizde, her biri büyük kitleler tarafından beğenilmiş 7 yeni TV dizisi sunacağız. Farklı türlerde olan bu TV dizileri arasından kendi zevkinize uyanlara bir şans verebilirsiniz. Hazırsanız listemize başlayalım

Kısa süreye çok şeyler sığdıran 7 TV dizisi

Dollface

Yapım Yılı: 2019

Tür: Komedi

Kanal / Platform: Hulu

Bölüm sayısı: 10

Evlenmeye hazırlandığı bir adamla sancılı bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar hayata dönmeye çalışan Jules isimli bir karakteri izliyoruz. Erkek arkadaşını memnun etmek için arkadaşlarını çok boşladığını fark eden Jules, değer verdiği kişileri tekrar geri kazanmak için çabalar.

Dollface fragmanı

Hunters

Yapım Yılı: 2020

Tür: Suç, dedektif

Kanal / Platform: Amazon Prime

Bölüm sayısı: 10

Al Pacino, Logan Lerman, Josh Radnor gibi isimlerin yer aldığı dizi, 1970’li yılların ABD’sinde geçiyor. Üniversiteden mezun olup büyükannesi ile birlikte yaşamak için New York’a giden Jonah, bir gün eve geldiğinde büyükannesini ölü olarak bulur. Polislerin kanıt olmadığı için bir şey yapmaması üzerine olayları kendisi çözmeye karar verir.

Hunters fragmanı

Jett

Yapım Yılı: 2019

Tür: Aksiyon, suç, drama

Kanal / Platform: Cinemax

Bölüm sayısı: 9

Suç dünyasında akıllı, güzel ve saygınlığı olan bir hırsız olan Daisy, hapishaneye girene kadar pek çok insanı dolandırır. Sonrasında hayata karşı tutumunu değiştirmeye karar veren karakterimiz, suç dünyasıyla tüm bağlantısını kesip kendi kızını yetiştirmeye karar verir. Elbette suç patronları Daisy’i bırakmaya hazır değildir.

Jett fragmanı

Dispatches from Elsewhere

Yapım Yılı: 2020

Tür: Antoloji

Kanal / Platform: AMC

Bölüm sayısı: 9

How i Met Your Mother’ın Marshall’ı Jason Segel tarafından oluşturulan bir antoloji dizisi olan Dispatches from Elsewhere, kısa süre önce yayınlanmış olmasına rağmen büyük beğeni topladı. Kendi kasabalarında ipuçları arayarak oyunu çözmeye çalışan karakterlerimiz, birisinin onları sürekli izlediğini fark eder.

Dispatches from Elsewhere fragmanı

Stateless

Yapım Yılı: 2020

Tür: Dram

Kanal / Platform: ABC

Bölüm sayısı: 6

Birkaç yabancı kendilerini Avustralya çölünün ortasında bir göç kampında bulur. Bir Afgan mülteci, bir bürokrat, bir uçuş görevlisi ve genç bir babadan oluşan bu grubun her biri farklı nedenlerle buraya gelmiş olsalar da hepsinin tek bir amacı var. Bu yolculuk, hepsinin dünyaya bakış açısını değiştirecek.

Stateless fragmanı

Zoey’s Extraorfinary Playlist

Yapım Yılı: 2020

Tür: Müzikal, komedi

Kanal / Platform: NBC

Bölüm sayısı: 12

Hastaneye kontrole gittiği bir sırada insanların düşüncelerini duymaya başlayan Zoe isimli karakterin hikayesini izliyoruz. Zoe düşünceleri duymasına duyuyordur, ancak bunları müzik şeklinde hissediyordur. Bu yüzden Zoe’nin hayatı ve çevresindeki insanlarla ilişkisi giderek daha karmaşık bir hal alır.

Zoey’s Extraorfinary Playlist fragmanı

Limetown

Yapım Yılı: 2019

Tür: Bilim kurgu, suç

Kanal / Platform: Facebook Watch

Bölüm sayısı: 10

Limetown’da son 15 yıl içinde 300 kişi, arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Bunlar arasında başrolümüzün amcası da bulunur. Bu insanları önemseyen tek kişi olan ana karakterimiz, kendini gerilim dolu anların içerisinde bulacaktır.

Limetown fragmanı