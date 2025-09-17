TEKNOFEST İstanbul Ziyaretçilere Açıldı: SOLOTÜRK Ve Türk Yıldızları İstanbul Semalarında

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlayan TEKNOFEST, hava gösterileri, yarışmalar ve atölyelerle 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST İstanbul’da kapılar ziyaretçilere açıldı. Festivalde hava gösterileri, yarışmalar, atölyeler ve konserlerle birlikte beş gün sürecek etkinlikler düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen festival, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. Program kapsamında teknoloji yarışmaları, sahne performansları, bilim şovları ve planetaryum deneyimleri yer alıyor.

Katılım ücretsiz olacak

TEKNOFEST'te ziyaretçiler ayrıca milli hava, kara ve deniz araçlarının sergilendiği alanı gezebilecek. Yarışmalar ise bu yıl da festivalin merkezinde olacak.

Toplamda 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalara 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı başvurdu.

Ön elemeden geçen ekipler 85 milyon lirayı aşan maddi destekten faydalanırken, dereceye girenlere 65 milyon lirayı geçen ödüller verilecek.

Festival boyunca SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16 uçakları gökyüzünde gösteriler yapacak. ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI da alanda yerini alacak. Katılım ücretsiz olacak ve girişler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

TEKNOFEST İstanbul, 21 Eylül’e kadar devam edecek. Etkinlikler boyunca minik ziyaretçilerden gençlere kadar geniş bir kitle için atölyeler, deneyim alanları ve özel uçuş imkanları sunulacak.