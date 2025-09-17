Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

TEKNOFEST İstanbul Ziyaretçilere Açıldı: SOLOTÜRK Ve Türk Yıldızları İstanbul Semalarında

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlayan TEKNOFEST, hava gösterileri, yarışmalar ve atölyelerle 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST İstanbul Ziyaretçilere Açıldı: SOLOTÜRK Ve Türk Yıldızları İstanbul Semalarında
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

TEKNOFEST İstanbul’da kapılar ziyaretçilere açıldı. Festivalde hava gösterileri, yarışmalar, atölyeler ve konserlerle birlikte beş gün sürecek etkinlikler düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen festival, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. Program kapsamında teknoloji yarışmaları, sahne performansları, bilim şovları ve planetaryum deneyimleri yer alıyor.

Katılım ücretsiz olacak

tekno1

TEKNOFEST'te ziyaretçiler ayrıca milli hava, kara ve deniz araçlarının sergilendiği alanı gezebilecek. Yarışmalar ise bu yıl da festivalin merkezinde olacak.

tekno2

Toplamda 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalara 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı başvurdu.

tekno3

Ön elemeden geçen ekipler 85 milyon lirayı aşan maddi destekten faydalanırken, dereceye girenlere 65 milyon lirayı geçen ödüller verilecek.

tekno4

Festival boyunca SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16 uçakları gökyüzünde gösteriler yapacak. ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI da alanda yerini alacak. Katılım ücretsiz olacak ve girişler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

tekno5

TEKNOFEST İstanbul, 21 Eylül’e kadar devam edecek. Etkinlikler boyunca minik ziyaretçilerden gençlere kadar geniş bir kitle için atölyeler, deneyim alanları ve özel uçuş imkanları sunulacak.

Microsoft, Herkesi Uzman Yapacak Ücretsiz Yapay Zekâ Kurslarını Duyurdu (Siz de Katılabilirsiniz) Microsoft, Herkesi Uzman Yapacak Ücretsiz Yapay Zekâ Kurslarını Duyurdu (Siz de Katılabilirsiniz)
Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim