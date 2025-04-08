Microsoft, bir dünya rekoru kırmayı da amaçladığı ücretsiz yapay zekâ eğitim programını başlattı. 28 Mayıs'a kadar devam edecek eğitimlere dileyen herkes katılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan yapay zekâ alanında uzmanlaşmak isteyen kullanıcılar için bomba bir hamle geldi. Şirket, "AI Skills Fest" olarak isimlendirdiği yeni ücretsiz eğitim festivalini duyurdu. Dileyen herkesin katılabildiği eğitimler, oldukça geniş kapsamlı ve anlatıldığına göre gerçekten bir şeyler kazandıracak türden.

Bugün itibarıyla başlayan ve 28 Mayıs'a kadar devam edecek olan festival kapsamında canlı yayınlar, yüz yüze eğitimler, eğitim içerikli videolar ve hackathon etkinlikleri yer alacak. Yapay zekâyı hiç bilmeyen birisinin makine öğrenimi veya doğal dil işleme gibi en temel seviyede bile bilgi edinebileceği kurslar, Copilot, Fabric ve Azure gibi Microsoft'un gelişmiş yapay zekâ araçlarını da kapsayacak.

Bazı kullanıcılara ücretsiz sertifikalar da verilecek

Microsoft AI Skills Fest etkinlikleri kapsamında bazı katılımcılar, tamamladıkları eğitimler için ücretsiz sertifikalar alabilecekler. Ancak burada bir çekiliş sistemi uygulanacak. Gerekli başvuruyu yapan ve çekilişte adı okunan katılımcılar, ücretsiz olarak sertifika alacaklar. Diğer katılımcılar ise ücreti karşılığında Microsoft'un sertifikasını alabilecekler.

Burada bahsetmemiz gereken bir husus daha var. Microsoft, bu eğitim kapsamında bir dünya rekoru kırmayı amaçlıyor. "24 saat içinde çevrimiçi çok seviyeli yapay zekâ dersini tamamlayan en fazla kullanıcı" amaçlı bu rekor için Guinness ile bir anlaşma yapıldı. An itibarıyla başlamış olan rekor denemesinin sonucunu birkaç gün içerisinde öğreneceğiz gibi görünüyor.

Eğer siz de Microsoft AI Skills Fest ile ilgili detaylı bilgi almak ve eğitimlere katılmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.