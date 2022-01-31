Teknoloji Bakanı: Hane Başına Düşen Araç Sayısı Arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konda'nın araştırmasından bir kesit paylaşarak Türkiye'de son 10 yılda hane başına düşen araç sayısının artışını gösterdiğini belirtti. Fakat Varank'ın paylaşımı, pek çok vatandaşın yüksek otomobil fiyatları nedeniyle otomobil almayı hayal bile edememesi nedeniyle eleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Twitter hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. Konda Araştırma ve Danışmanlık’ın 11 yıl boyunca elde ettiği verilerle hazırladığı “Türkiye 100 Kişi Olsaydı” raporundan bir kesit alan Varank, Türkiye’de 2012 yılından bu yana hane başına düşen araba sayısının arttığını paylaştı.

Varank, yaptığı paylaşımda “Konda’nın 11 yıl boyunca yaptığı 128 araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlar var. 10 yıl önce her yüz haneden 37’sinde araba varken, bugün her yüz hanenin 56’sında araba var.” ifadelerine yer verdi. Konda’nın raporuna yer veren Varank’ın paylaşımları genel olarak sosyal medyada tepki topladı.

Trafikte araç var, ama yaşları 14'ten büyük

Varank’ın paylaşımına gelen tepkilerin en temel nedeni, otomobil fiyatlarının aşırı yükselmiş olması. Yıllardır artmaya devam eden sıfır otomobil fiyatları, vatandaşları eski otomobillere iterken haliyle bugün trafikteki araçların büyük çoğunluğunun 'yaşlı' otomobillerden oluşmasına neden oluyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız verilerde Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalamasının 13,2 olduğunu göstermiştik.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 2021 yılının aralık ayına dair motorlu kara taşıtları verilerini açıklayan TÜİK, trafiğe kayıtlı 25 milyon 249 bin 119 aracın ortalama yaşının 14,5 olduğunu resmen açıkladı. Otomobil kategorisinde ortalama yaş 13,6 idi. Ayrıca 2021 yılında devri yapılan 8 milyon 815 bin aracın ortalama yaşı da 12,6 idi. Yani Türkiye’de trafikteki otomobillerin büyük bir çoğunluğu, bu karşılaştırmanın yapıldığı 2012 yılından da önce üretilen modellerden oluşuyor.

TÜİK verilerine göre 2012 yılında trafikteki araçların ortalama yaş oranıysa 12 seviyesindeydi. Bu sayı, ilerleyen yıllar boyunca giderek yükselmeye devam etti.

Günümüzde sıfır otomobil fiyatlarının asgari ücretin en az 66 kat üzerinde olması, üretimi en son 2002 yılında yapılan Tofaş Şahin’in ikinci el piyasasında ortalama fiyatının asgari ücretin 16 kat üzerinde olması da tartışmaları artıran noktalardı. Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Paylaşıma gelen tepkiler: