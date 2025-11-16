Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Teknoloji Merkezi Japonya'da Neden Evlerde Bulaşık Makinesi Bulunmaz?

Japonya'daki evlerde genellikle bizlerde olduğu gibi bulaşık makineleri bulunmaz. İşte bu ilginç durumun nedeni.

Teknoloji Merkezi Japonya'da Neden Evlerde Bulaşık Makinesi Bulunmaz?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Japonya denince aklımıza ne gelir? Kurşun hızında trenler, gelişmiş robotlar, gündelik hayatı kolaylaştıran teknolojiler. Bu kadar teknolojinin yaygın olduğu bir ülkede gördüğümüz çok ilginç bir durum da vardır. Dünyanın pek çok yerinde standart bir beyaz eşya haline gelmiş bulaşık makineleri Japonya’da nadir görülür.

Peki Japonya’da evlerde neden normal bulaşık makineleri sık tercih edilmiyor? Bu ilginç durumun arkasında bazı nedenler var. Japonların yaşam tarzından mimari yapılarına kadar birkaç farklı faktör, bu durumun oluşmasında etkili oluyor.

Dar mutfaklar

kitc

Japonya'daki bulaşık makinesi eksikliğinin en öne çıkan nedenlerinden biri budur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, bizlerdeki stüdyo dairelere benzeyen çok küçük yapıya sahip kompakt evlerde otururlar. Bu apartman dairelerindeki mutfakların tasarımı ise çok dardır. Bir bulaşık makinesine yetecek alan genellikle bulunmaz.

Bu kadar dar bir tasarımda da her bir metrekare büyük önem taşır. Bulaşık makinesi gibi büyük bir cihaz çok yer kaplayabileceği için tercih edilmez. Bunun yerine insanlar elle yıkama veya mini bulaşık makinelerine yönelirler.

Sofra düzeni

japa

Geleneksel bir Japon yemeği genellikle Batı mutfağına göre çok daha fazla sayıda ancak daha küçük kap içerir Bu küçük ve genellikle hassas seramik kapları bir bulaşık makinesine verimli bir şekilde yerleştirmek oldukça zordur. Bu küçük ve çeşitli parçaları makineye dizmenin, elde hızlıca yıkamaktan daha fazla zaman alacağı düşünülür.

Mini bulaşık makineleri

disa

“Japonya’da bulaşık makinesi yok.” demek aslında doğru değil. Buradaki ana fark, bizimkiler gibi büyük bulaşık makinelerinin olmaması. Bunun yerine tezgah üstü şekilde tasarlanmış, daha küçük “mini bulaşık” makineleri kullanılır. Bu tarz kompakt makineler ülke genelinde özellikle de apartman dairelerinde çok yaygındır. Boyutları genellikle bir mikrodalga kadardır.

Sonuç olarak Japonya’da geleneksel büyük bulaşık makinelerinin yaygın olmaması aslında zorunluluklardan kaynaklanır. Ana nedeni çok dar mutfaklara sahip olmalarıdır. Zaten bunun için de uygun olarak küçük bulaşık makineleri üretilmiştir.

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim