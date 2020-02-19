İnsanların geleneksel medyadan uzaklaşıp sosyal medyaya yönelmesiyle birlikte teknoloji şirketleri de tüketicilerle daha iyi bir iletişim için bu alana yöneldi. Bu listemizde, teknoloji dünyasının 18 Şubat 2020 tarihli paylaşımlarını bir araya getiriyoruz.

Günümüzde hemen herkesin en az bir sosyal medya platformunda üyeliği bulunuyor. Hal böyle olunca da şirketler ve tek başlarına marka haline gelen iş dünyasının önemli isimleri, potansiyel ya da mevcut müşterileri ile daha yakından iletişim kurmak için sosyal medya kanallarını kullanıyor.

Webtekno olarak teknoloji dünyasından şirketler, ürünler ve hizmetler ile ilgili son gelişmeleri mümkün olan en hızlı şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine de ürünlerini severek kullandığınız şirketleri ya da kişileri daha yakından takip etmek isteyebileceğinizi düşünerek sizler için teknoloji dünyasının sosyal medya gönderilerini tek bir içerikte derledik.

Bildiğiniz gibi çevrimiçi ortamda pek çok farklı sosyal medya platformu bulunuyor ve hepsini kullanmak, ayrı ayrı gündemleri takip etmek çok da mümkün değil. Bu nedenle şirket, hizmet ya da kişilerin farklı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarını ayrı ayrı derlemek yerine şirketlerin Instagram, kişilerin ise Twitter paylaşımlarına odaklanıyoruz.

Teknoloji dünyasının ne denli geniş olduğunu konuşmamıza dahi gerek yok. Bu nedenle bu uzun listede dahi ‘X şirketi neden yok?’, ‘Y kişisi neden bulunmuyor?’ diye sorabilirsiniz. Listemiz şimdilik küresel çapta hizmet veren şirketler ve bu şirketlerin yöneticilerinden oluşuyor ancak sizlerin talepleri üzerine liste, ilerleyen haftalarda daha da genişletilebilir.

18 Şubat 2020 teknoloji dünyasının sosyal medya paylaşımları

Apple

Amazon

Google

Samsung Türkiye

Huawei

Netflix Türkiye

YouTube

Instagram

IBM

Sony

LG

Lenovo

Qualcomm

Intel

Nvidia

Xiaomi

Oppo

OnePlus

Vivo

Acer

Asus

Razer

Ubisoft

SEGA

Disney

Warner Bros.

Sony Pic.

20th Century

Dreamworks

Pixar

Facebook, Microsoft gibi büyük şirketler ve Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi iş dünyasının önemli isimleri, gün içinde herhangi bir paylaşımda bulunmadıklarından listemizde yer almıyor. Her gün düzenli olarak güncelleyeceğimiz listede paylaşım yaptıkları takdirde daha pek çok şirketin ve iş insanının yer alacağını söyleyebiliriz. Bizi takipte kalın.