Günümüzde hemen herkesin en az bir sosyal medya platformunda üyeliği bulunuyor. Hal böyle olunca da şirketler ve tek başlarına marka haline gelen iş dünyasının önemli isimleri, potansiyel ya da mevcut müşterileri ile daha yakından iletişim kurmak için sosyal medya kanallarını kullanıyor.
Webtekno olarak teknoloji dünyasından şirketler, ürünler ve hizmetler ile ilgili son gelişmeleri mümkün olan en hızlı şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine de ürünlerini severek kullandığınız şirketleri ya da kişileri daha yakından takip etmek isteyebileceğinizi düşünerek sizler için teknoloji dünyasının sosyal medya gönderilerini tek bir içerikte derledik.
Bildiğiniz gibi çevrimiçi ortamda pek çok farklı sosyal medya platformu bulunuyor ve hepsini kullanmak, ayrı ayrı gündemleri takip etmek çok da mümkün değil. Bu nedenle şirket, hizmet ya da kişilerin farklı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarını ayrı ayrı derlemek yerine şirketlerin Instagram, kişilerin ise Twitter paylaşımlarına odaklanıyoruz.
Teknoloji dünyasının ne denli geniş olduğunu konuşmamıza dahi gerek yok. Bu nedenle bu uzun listede dahi ‘X şirketi neden yok?’, ‘Y kişisi neden bulunmuyor?’ diye sorabilirsiniz. Listemiz şimdilik küresel çapta hizmet veren şirketler ve bu şirketlerin yöneticilerinden oluşuyor ancak sizlerin talepleri üzerine liste, ilerleyen haftalarda daha da genişletilebilir.
18 Şubat 2020 teknoloji dünyasının sosyal medya paylaşımları
Apple
Amazon
Samsung Türkiye
Huawei
Netflix Türkiye
YouTube
IBM
Sony
LG
Lenovo
Qualcomm
Intel
Nvidia
Xiaomi
Oppo
OnePlus
Vivo
Acer
Asus
Razer
Ubisoft
SEGA
Disney
Warner Bros.
Sony Pic.
20th Century
Dreamworks
Pixar
Facebook, Microsoft gibi büyük şirketler ve Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi iş dünyasının önemli isimleri, gün içinde herhangi bir paylaşımda bulunmadıklarından listemizde yer almıyor. Her gün düzenli olarak güncelleyeceğimiz listede paylaşım yaptıkları takdirde daha pek çok şirketin ve iş insanının yer alacağını söyleyebiliriz. Bizi takipte kalın.