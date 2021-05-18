Ebeveynler için Hayat Kurtaran Teknolojik Bebek Eşyaları

Bebek bakımı zor ya da zordu demek daha doğru olacak çünkü hayatın her alanında olduğu gibi bebek bakımı alanında da son yıllarda pek çok yeni gelişme yaşandı. Eskiden saatler süren işler, artık teknolojik bebek eşyaları sayesinde birkaç dakikada halledilebiliyor. İşte bebek bakımında hayat kurtaran bazı teknolojik bebek eşyaları.

Annelerimiz her zaman ‘Ah keşke bu teknoloji eskiden de olsaydı.’ derler. Haklılar çünkü her alanda olduğu gibi bebek bakımında da teknoloji son yıllarda inanılmaz bir atılım yaptı. Hızlı emen bebek bezlerinden bahsetmiyoruz, bahsettiğimiz teknolojik bebek eşyaları çok daha zeki. Öyle ki bazı teknolojik bebek eşyaları ile bebeğinizi bir odada başbaşa bırakıp gönül rahatlığıyla uyumaya bile gidebilirsiniz.

Çiçeği burnunda ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik bebek eşyaları listesi hazırladık. Kabul edelim, listemizdeki bazı ürünlerin fiyatları bir hayli yüksek. Ancak bir ürün alırken, onun üstleneceği emek gücünü ve size kazandırdığı zamanı da dikkate almalısınız. Teknolojik bebek eşyaları, bazen oldukça zorlu olan bebek bakım sürecinde az da olsa anne ve babaların nefes almasını sağlıyor ve bazen gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor.

Hayatı kolaylaştıran teknolojik bebek eşyaları:

Tommee Tippee Bebek Bezi Kovası

Chicco Dijital Biberon Isıtıcı

Çok Fonksiyonlu Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı

Aqua Scale Akıllı Bebek Küveti

Medela Mini Süt Pompası

Fisher-Price Smart Connect Ana Kucağı ve Otomatik Salıncak

Nokia Thermo Akıllı Termometre

Baby Brezza Otomatik Bebek Maması Hazırlama Makinesi

Owlet Smart Sock Akıllı Bebek Çorabı

Nanit Plus Akıllı Bebek Güvenlik Kamerası

Fiyatı: 5332 TL

Bebekler için geliştirilmiş güvenlik kameraları uzun zamandır kullanılıyor ancak Nanit Plus Akıllı Bebek Güvenlik Kamerası var olan sistemi geliştirerek çok daha ergonomik bir hale getirmiş. Kıvrımlı yapısı sayesinde beşik kenarına yerleştirerek ya da duvara monte ederek kullanabilirsiniz. Nanit mobil uygulamasını akıllı telefon ya da tabletinize indirdikten sonra bebeğinizi anlık olarak takip edebilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 5232 TL

Yeni nesil akıllı saat ve akıllı bilekliklerin kalp atış hızı ve oksijen ölçüm özelliği gerçek anlamda hayat kurtarıcı olabiliyor. Bebeğinizin küçük bileğine böyle bir cihaz takmak uygun olmayacağı için yardımınıza Owlet Smart Sock Akıllı Bebek Çorabı koşuyor. Kutu içinde farklı ay aralıklarındaki bebeklere uygun 3 çorap çıkıyor. Uyumadan önce bebeğinize giydirdiğiniz bu çorap sayesinde kalp atış hızını ve oksijen seviyesini anlık olarak görebiliyorsunuz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 3399 TL

Bebeğiniz artık biraz daha büyüdüyse ve hazır mama yemeye başladıysa yeni teknolojik bebek eşyaları ile tanışmaya hazır demektir. Baby Brezza Otomatik Bebek Maması Hazırlama Makinesi, ebeveynlerin zorlandığı mama hazırlama sürecini kolaylaştıran bir ürün. LED panelindeki kontrol butonları sayesinde bebeğinizin ağzına layık bir mama hazırlamak yalnızca birkaç saniye sürüyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1700 TL

Vücut sıcaklık ölçümü için kullanabileceğiniz onlarca farklı ürün var. Ancak konu bebeğiniz olduğu zaman biraz daha hassas olmak istersiniz. Nokia Thermo Akıllı Termometre 16 kızılötesi sensörü sayesinde, piyasadaki en hassas ölçüm sistemini sunuyor. Cihazın üzerindeki gösterge panelinde sıcaklık değerini görebileceğiniz gibi Android ve iOS cihazlarınıza indirebileceğiniz mobil uygulama ile çok daha detaylı bilgiler ve bir plan sistemi görebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1279 TL

Ne yaparsak yapalım uyku öncesi bebek rahatlamıyor diyorsanız Fisher-Price Smart Connect Ana Kucağı ve Otomatik Salıncak tam da aradığınız ürün. Hem taşınabilir ana kucağı hem de alt mekanizması sayesinde salıncak olarak kullanabileceğiniz ürün; seviyesini sizin belirleyebileceğiniz bir sallama hizmeti ile birlikte müzik ve ses çalma özelliği sunuyor. Yani cihaz, bebeğinize ninni söyleyerek sallayan bir bakıcı görevi görüyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 999 TL

Bebeğiniz hala anne sütü ile besleniyorsa ve sizin de artık iş hayatına tekrar geri dönmeniz gerekiyorsa Medela Mini Süt Pompası ile bebeğiniz için gerekli sütü sağarak günlük ihtiyacını karşılaşayabilirsiniz. Ürünün en dikkat çeken özelliği oldukça küçük olması. Bu sayede dilediğiniz her yerde kolayca kullanabiliyorsunuz. Üstelik hem elektrikle hem de pille çalışabilen ürünün farklı seviyelerde ayarlayabileceğiniz bir vakum özelliği var. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 999 TL

Özellikle ilk kez anne ve baba olan ebeveynler için bebeğin yıkanması oldukça zor olabilir ancak yine de epey keyiflidir. Keyfinizi kaçırmadan zorluklarla mücadele etmek için Aqua Scale Akıllı Bebek Küvetini kullanabilirsiniz. Ürünün dahili termometresi sayesinde bebeğiniz için en uygun sıcaklıktaki suyu ayarlayabilirsiniz. Yine dahili tartısı sayesinde soğuk bir zemin yerine ılık bir banyo sırasında bebeğinizin ağırlığını ölçebilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 806 TL

Henüz bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş olan bebeğiniz için en ufak mikrop bile tehlikeli olabilir. Bu nedenle içinde cıva, ozon, buhar, sıvı ve başka maddeler olmadan eşyaları sterilize eden Çok Fonksiyonlu Ultraviyole Sterilizasyon Cihazını kullanabilirsiniz. Cihaz 3 dakikada hızlı sterilizasyon sağlıyor. Ergonomik yapısı, koku giderici özelliği, akıllı kurutma sistemi ve steril saklama haznesi ile dikkat çekiyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 276 TL

Akşamdan sağıp bıraktığınız anne sütünü, suyu ya da fazladan yapıp buzdolabında sakladığınız mamayı bebeğinize vermeden önce doğru sıcaklık seviyesine getirmeniz son derece önemli. Chicco Dijital Biberon Isıtıcı, bu ısıtma sürecini oldukça kolay bir hale getiriyor. Biberonu doldurun ve ısıtıcıya yerleştirerek sıcaklığını ayarlayın. Biberon içindeki sıvı, birkaç dakika içinde tam da olması gereken sıcaklıkta olacak. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 259 TL

Bebeğiniz, özellikle hayatının ilk yılında, yüzlerce kez bez değiştirecek ve bu bezler haliyle biraz kokulu olacak. Farklı saklama ve atma yöntemleri kullanabilirsiniz ancak hiçbiri Tommee Tippee Bebek Bezi Kovası kadar büyük bir hijyen sağlamayacaktır. Kirli bebek bezini bu kovaya attığınız zaman özel sistemi sayesinde tüm kokuyu içine hapsediyor ve asla dışarı sızdırmıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Zorlu bebek bakım sürecinde en büyük yardımcılarınız olacak teknolojik bebek eşyaları listesi hazırladık ve kısaca bu ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.