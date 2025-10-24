Tümü Webekno
5G'ye Sayılı Günler Kaldı: Telefonunuzda 5G Var mı Nasıl Öğrenebilirsiniz? (iPhone, Android)

Türkiye, 2026 yılında 5G'yi kullanmaya başlayacak. Peki telefonunuzda 5G olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

5G teknolojisinin Türkiye’de kullanılmaya başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. 16 Ekim 2025 tarihinde 5G ihalesi resmen gerçekleştirilmişti. Nisan 2026 itibarıyla da 5G’nin resmen ülkemizde geniş çapta kullanılmaya başlanacağı açıklandı. Bu tarih sonrası 5G desteği olan kullanıcılar, çok daha hızlı internet sunacak 5G’yi kullanabilecek.

Tabii ki 5G teknolojisini kullanmanız için 5G desteği bulunan bir telefona ihtiyacınız var. Günümüzde çıkan çoğu telefon bu destekle gelse de bazı modellerde olmayabiliyor. Cihazınızda 5G olup olmadığını öğrenmenin yolu ise oldukça basit. Gelin telefonunuzun 5G’yi destekleyip desteklemediğini nasıl öğreneceğinizi açıklayalım.

5G nedir?

5gilk

5G’yi yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak tanılmayabiliriz. 5G; internet hızı, gecikme süresi ve diğer birçok bağlantı teknolojisi konusunda kullanıcılara iyileştirmeler sunan bir teknoloji olarak geliyor. Önceki nesil olan 4.5G’den çok daha hızlı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

iPhone’da 5G var mı nasıl öğrenilir?

15

  • Adım #1: Ayarlar’ı açın.
  • Adım #2: Hücresel kısmına girin.
  • Adım #3: Seçenekler’e basın.
  • Adım #4: Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Ses ve veri” kısmında 5G yer alıyorsa cihazınız 5G’yi destekliyor demektir.

Yukarıdaki yöntem iPhone’unuzda 5G olup olmadığını size gösterecektir. Ancak bunun dışında direkt telefonunuzun modelinden de anlayabilirsiniz. Apple, iPhone 12 modeliyle birlikte 5G’yi tüm telefonlarına ekledi. iPhone 11 ve öncesinde ise bu teknolojiye destek sunulmuyor.

Android’de 5G var mı nasıl öğrenilir?

16

  • Adım #1: Ayarlar’ı açın.
  • Adım #2: Mobil Ağ kısmına girin.
  • Adım #3: Ağ modu seçeneğine basarak 5G olup olmadığını görün.

Yukarıdaki yöntemi kullanarak Samsung markalı Android telefonunuzda 5G desteği olup olmadığını anlayabilirsiniz. Samsung dışındaki Android cihazlarda da benzer şekilde mobil veri ayarlarından destek olup olmadığını görüntülemek mümkün.

Türkiye’de kaç 5G telefon var?

5gson

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye’de şu anda 5G desteğine sahip telefon sayısı 22 milyon civarında. Toplam mobil abonenin 85 milyon olduğunu düşünürsek hâlâ 63 milyon civarı insanın 5G’li telefonu olmadığını anlayabiliyoruz.

