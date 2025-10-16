Hangi Operatörün Hangi 5G Frekansını Aldığı Neden Önemli? İşte Milyarlarca Dolarlık Açıklaması

Türkiye'nin 5G'ye geçişinde en önemli viraj olan frekans ihalesi tamamlandı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un katıldığı ihalede 700 MHz ve 3.5 GHz gibi farklı frekans paketleri milyarlarca dolara alıcı buldu. Peki operatörlerin aldığı bu teknik kodlar ve frekanslar gerçekte ne işe yarıyor, internet hızımızı ve gündelik hayatımızı nasıl etkileyecek? Gelin, bu karmaşık görünen tablonun aslında ne kadar basit olduğunu anlatalım.

Bugün Türkiye'nin teknoloji geleceği için en kritik günlerden biri yaşandı ve uzun zamandır beklenen 5G spektrum ihalesi nihayet sonuçlandı. Mobil operatörlerimiz, yani Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, ülkenin dört bir yanına 5G hizmeti sunabilmek için kesenin ağzını açtı ve kendilerine sunulan frekans paketlerini satın aldı. Haberlerde ve bültenlerde "A2 paketi", "B1 bloğu" gibi kodlar havada uçuşuyor ama birçoğumuzun aklındaki soru aynı: Toplamda 3 milyar 534 milyon dolar ödenen bu frekanslar bizim için ne anlama geliyor?

Aslında tüm bu teknik terimler, yakında deneyimleyeceğimiz 5G'nin karakterini belirliyor. Şöyle düşünün; bazı frekanslar interneti ülkenin en ücra köşesine kadar götürmeyi hedeflerken, bazıları ise şehir merkezlerinde bize gigabit hızları sunacak. Bu içeriğimizde operatörlerin satın aldığı her bir frekans paketinin "Türkçe mealini" yapacak, hangi frekansın kırsalda, hangisinin metropolde hayatımızı değiştireceğini tüm detaylarıyla anlatacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Ama önce: Hangi firma, hangi frekansı aldı?

Paket Frekans ve Bant Genişliği Satın Alan Şirket A1 700 MHz 2x10 FDD Turkcell A2 700 MHz 2x10 FDD Vodafone A3 700 MHz 2x10 FDD Türk Telekom B1 3.5 GHz 1x80 TDD Turkcell B2 3.5 GHz 1x80 TDD Türk Telekom B3 3.5 GHz 1x80 TDD Vodafone B4 3.5 GHz 1x20 TDD Turkcell B5 3.5 GHz 1x20 TDD Turkcell B6 3.5 GHz 1x20 TDD Turkcell B7 3.5 GHz 1x20 TDD Türk Telekom B8 3.5 GHz 1x20 TDD Türk Telekom

**Firmaların bu paketler için ödediği tutarları merak ediyorsanız: **

Her yerde çekecek ama "uçurmayacak" internetin omurgası: 700 MHz (kapsama katmanı)

İhalede A1, A2, A3 gibi kodlarla belirtilen 700 MHz bandı, 5G'nin "kapsama katmanı" olarak adlandırılıyor. Bu frekansın en büyük özelliği, sinyallerinin çok uzak mesafelere (10-15 km'ye kadar) rahatlıkla ulaşabilmesi ve binalar gibi engelleri kolayca aşabilmesidir. Bu da onu, kırsal ve az nüfuslu bölgelere 5G hizmeti götürmenin en verimli yolu hâline getiriyor. Yani 5G'nin sadece büyük şehirlerin bir lüksü olmamasını bu frekansa borçlu olacağız.

Bu paketin teknik tanımında gördüğünüz "2x10 MHz FDD" ifadesi ise oldukça önemli. Buradaki "FDD" (Frekans Bölmeli Çift Yönlü İletişim), indirme (download) ve yükleme (upload) işlemleri için iki ayrı ve simetrik kanal kullanıldığı anlamına geliyor. Tıpkı bir otoyolun gidiş ve geliş şeritlerinin ayrı olması gibi. Bu yapı, özellikle stabil ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, bu bandın 10 MHz gibi dar bir kanala sahip olması nedeniyle hızının limitli olması yatıyor. Bu frekanstan hizmet aldığınızda 4.5G'den daha iyi ve güvenilir bir deneyim yaşayacaksınız ancak 5G denince akla gelen gigabit hızlara ulaşılamayacak.

Şehirleri uçuracak "altın frekans": 3.5 GHz (kapasite ve performans katmanı)

İhalenin "taç mücevherleri" olarak kabul edilen B1, B2, B3 gibi büyük bloklar ise 3.5 GHz bandında yer alıyor. Küresel olarak 5G için "altın bant" olarak kabul edilen bu frekans, yüksek kapasite ile makul kapsama alanını bir arada sunuyor. Nüfusun yoğun olduğu şehirler, stadyumlar, havalimanları ve sanayi bölgelerinde gigabit hızlarını ve ultra düşük gecikmeyi deneyimlememizi sağlayacak olan bant tam olarak bu. Bulut üzerinden oyun oynamak, sanal gerçeklik uygulamaları veya endüstriyel otomasyon gibi yenilikler gücünü bu frekanstan alacak.

Bu frekansın tanımındaki "1x80 MHz TDD" ifadesi ise farklı bir teknolojiyi işaret ediyor. "TDD" (Zaman Bölmeli Çift Yönlü İletişim), indirme ve yükleme için tek bir kanalı, zaman dilimlerine bölerek kullanır. İnternet kullanımımızın genellikle indirme odaklı (video izleme, sosyal medya akışı vb.) olmasından dolayı, TDD bu asimetrik yapıya dinamik olarak uyum sağlayarak spektrumu çok daha verimli kullanır. 80 MHz gibi geniş bir bant sayesinde bu frekans, ideal koşullarda 1 Gbps'yi aşan hızlar sunma potansiyeline sahipken, gerçek dünya kullanımında 300-700 Mbps arası hızlar vadediyor. Ancak bu yüksek performansın bir bedeli var: 3.5 GHz'nin menzili daha kısa ve sinyalleri engelleri aşmakta zorlanıyor. Bu nedenle şehirlerde daha sık baz istasyonu kurulmasını gerektiriyor.

Ancak 3.5 GHz bandında sadece bu devasa 80 MHz'lik "otoyollar" yok. İhalede B4-B8 gibi kodlarla belirtilen daha küçük, 1x20 MHz'lik "joker" paketler de bulunuyor. Bunları, ana otoyol çok kalabalıklaştığında anlık olarak açılan ek bir şerit gibi düşünebilirsiniz. Bu daha küçük blokların temel amacı, stadyum veya konser alanı gibi anlık olarak talebin tavan yaptığı noktalarda kapasiteyi desteklemek veya fabrikalar gibi belirli alanlar için kurulan özel 5G ağlarına hizmet vermektir. Yani bu paketler, tüm şehre rekor hızlar sunmak yerine, belirli ve yoğun talebin olduğu noktalara "cerrahi" bir müdahale ile kapasite artışı sağlamak için kullanılıyor. Türk Telekom ile Turkcell tarafından satın alınan bu paketler, daima devrede olması durumunda 1.2 Gbps'ye varan indirme hızı sağlayabilecek.

Peki neden ikisi de lazım? İşte 5G'nin hibrit stratejisi

Tek bir frekans bandı, 5G'nin tüm vaatlerini karşılamaya yetmiyor. Sadece 700 MHz alan bir operatör, Türkiye'nin her yerini kapsayan ama hız konusunda rekabet edemeyen bir "kağıt üstünde 5G" ağına sahip olurdu. Sadece 3.5 GHz alan bir operatör ise şehirlerde inanılmaz hızlı ama coğrafi olarak çok sınırlı bir "sıcak nokta" ağı sunabilirdi.

Bu nedenle tüm operatörler, hem kapsama (700 MHz) hem de kapasite (3.5 GHz) bantlarından pay alarak çok katmanlı bir ağ kurmayı hedefliyor. Telefonunuz, bulunduğunuz konuma ve yaptığınız işe göre bu iki katman arasında akıllıca geçiş yapacak. Kırsal bir yolda seyahat ederken 700 MHz üzerinden kesintisiz bağlantınız sürerken, İstanbul'da bir meydana geldiğinizde telefonunuz otomatik olarak 3.5 GHz'e geçerek size en yüksek hızı sunacak. İşte Türkiye'nin yeni nesil internet altyapısı bu hibrit ve akıllı temel üzerine inşa edilecek.

Peki siz 5G'ye geçişten en çok ne bekliyorsunuz? Hız mı, kapsama alanı mı, yoksa düşük gecikme ile gelecek yeni teknolojiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!